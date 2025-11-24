Salvador Illa: "La convivencia forma parte del alma de Catalunya"

Salvador Illa, president de la Generalitat, recordó la importancia de los galardones que otorga El Periódico porque reflejan el espíritu de Catalunya. Illa destacó que en la primera edición se premió a Ernest Lluch, político asesinado por ETA hace 25 años en Barcelona. Lluch fue "un referente moral que trasciende siglas políticas, ideologías o creencias" cuyo mayor legado fue "la convivencia". Y ese valor, señaló, se refleja en "el perfil diverso y plural de los premiados".

"La convivencia constituye la columna vertebral del sistema democrático y forma parte del alma de Catalunya". Tras recordar "el sufrimiento que supuso el franquismo para millones de personas" hizo una defensa de la convivencia democrática: "Es nuestro bien más preciado", señaló. Es un valor que atraviesa tanto la obra de Javier Cercas y también un valor imprescindible en la cocina de Montserrat Fontané. "Uno de los mayores actos de convivencia es sentarse juntos alrededor de una mesa bien servida" y cada plato suyo "hecho con su estima y sabiduría es una invitación fantástica a compartir, es decir, a convivir".

Illa destacó también a Catalunya como tierra de acogida: "Convivencia es premiar a un Català de l'Any nacido en Ibahernando, Cáceres, y a una Catalana de l'Any nacida en Sant Martí de Llémena, Girona". Pero hay que cultivarla. "La convivencia nos hace más humanos en un mundo con signos alarmante de deshumanización. Por eso Catalunya la seguirá defendiendo. Cada ataque a la verdad o a quien no piensa como tú nos lo pone más difícil pero a la vez nos reafirma en nuestras propias convicciones".