EL PERIÓDICO celebra hoy la gala de los premios Català y Catalana de l’Any

El Periódico celebra este lunes la entrega de sus premios Català de l’Any a la personalidad más destacada del año. Por primera vez, los premios se duplican: este año se concederán dos distinciones, la Catalana y el Català de l’Any. El comité editorial del diario ha elegido a dos figuras de extraordinaria trayectoria sin las que no se entienden la gastronomía ni la literatura de hoy: Montserrat Roca, que regenta desde hace seis décadas el restaurante Can Roca, el hogar donde crecieron los cocineros Joan, Josep y Jordi Roca, y el escritor Javier Cercas, que este año ha publicado ‘El loco de Dios en el fin del mundo’, un ambicioso retrato del Papa Francisco y la fe en el siglo XXI. La gala, que estará presidida por Salvador Illa, se celebrará en el recinto de la Escola Industrial de Barcelona, será presentada por Sergi Mas y contará con la actuación musical de Ginestà.

Este año es especial porque se cumplen 25 ediciones del galardón. En su primera edición lo recibió a título póstumo el político Ernest Lluch, el año en el que fue asesinado. Desde entonces, otras personalidades como Estopa, el Mago Pop, John Hoffman, Pau Gasol, Joan Manuel Serrat, Josep Maria Pou o Pep Guardiola han recibido el premio. Solo tres mujeres han recibido el galardón en 25 años (Manuela de Madre, Neus Català y Lucía Caram), de ahí el cambio en el premio, que desde ahora en adelante distinguirá a un hombre y una mujer porque, tal y como explicó el director de EL PERIÓDICO Albert Sáez, “Catalunya es una obra conjunta de hombres y de mujeres”.

Dos referentes de la gastronomía y la literatura

La Catalana de l’Any Montserrat Fontané (Sant Martí de Llémena, 1936) tuvo una infancia dura y difícil, marcada por el hambre y la pérdida de su padre cuando era niña. Abrió junto a su marido Josep el Bar Restaurante Roca, ubicado en la carretera de Taialà, en 1967. Los 12 primeros años no hubo vacaciones. Como suelen decir sus hijos Joan, Josep y Jordi Roca, Montserrat cocinó el futuro de sus hijos con los valores de la honestidad, la responsabilidad y el sacrificio. Es probable que los multiestrellados hermanos no hubiesen abierto El Celler en 1986 de no haber tenido un referente como ella. El galardón coincide además con la designación este 2025 de Catalunya como Región Mundial de la Gastronomía.

El Català de l’Any Javier Cercas (Ibahernando, Cáceres, 1962) corona un año colosal en el que ha vuelto a la no ficción con ‘El loco de Dios en el fin del mundo’, un retrato del papa Francisco que salió publicado poco antes de su fallecimiento. La crónica de su viaje a Mongolia es también el relato de su insólita inmersión en el Vaticano y en el misterio de la resurrección. Coincide además que una de las obras elementales de Cercas, el joven clásico ‘Anatomía de un instante’, ha llegado hace pocos días a las pantallas en formato de serie coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Franco. El libro en el que usó las herramientas de la ficción para contar un acontecimiento que atraviesa todavía la democracia española, el golpe de estado del 23-F, ha tardado más de tres lustros en ser adaptado, pero probablemente, este era su momento y no otro.

