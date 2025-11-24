Dónde ver 'Parenostre', la película que retrata la caída de los Pujol

La primera escena de 'Parenostre' muestra la celebración de la victoria electoral de CiU que en 1988 le dio a Jordi Pujol Soley su segunda mayoría absoluta. Allí, en el Hotel Majestic, Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del 'president', se dirige a su padre para pedirle que le deje reunirse en nombre del partido con el empresario Javier de la Rosa, "que tiene ganas de ayudar". Medio a regañadientes, Pujol accede. "Ahí está el pecado original", afirma Manuel Huerga, director de la película. La escena funciona como un prólogo de todo lo que viene después: el relato de cómo vivió la familia Pujol Ferrusola los días de julio de 2014 en los que estalló el escándalo de la fortuna familiar no declarada depositada en cuentas bancarias andorranas. 'Parenostre' se estrenó el pasado abril con el propósito, según sus responsables, de abrir en la sociedad catalana "un debate necesario". La película está en el catálogo de Filmin.

"Pienso que después de verla todo el mundo querrá opinar y de ahí saldrá una polémica que espero que sea constructiva -señala Huerga-. En Catalunya aún no sabemos si a Pujol hay que perdonarle la vida o si hay que acabar de condenarlo. Yo creo que ni siquiera él lo sabe. Y está bien que se pueda hablar de eso de una manera sana". El filme, que parte de un guion de Toni Soler (que también figura como productor a través de su compañía, Minoria Absoluta), evita tomar posición. "Aunque la palabra me gusta poco, la película es muy equidistante -apunta el director-. Ni pretende glorificar al personaje ni entra a matar". El riesgo de una apuesta como esa, en un asunto en el que abunda tanto el prejuicio, es no dejar satisfecho a nadie. "Sabemos perfectamente que vamos a recibir por los dos lados: de unos, por ser demasiado condescendientes y de otros, por cebarnos demasiado".

'Parenostre' es la primera película para el cine que dirige Huerga desde que en 2006 estrenó 'Salvador', que recreaba otro controvertido episodio de la historia reciente, la ejecución de Salvador Puig Antich en 1974. Entre los diversos proyectos en los que ha trabajado en este tiempo figuran un documental para TV-3 sobre los 80 años de Jordi Pujol (básicamente, la filmación de una larga conversación entre el expresidente y el periodista Miquel Calçada) y la ficción televisiva '14 d’abril. Macià contra Companys', realizada en colaboración con Toni Soler. Cuando el guionista y productor le planteó la propuesta de 'Parenostre', Huerga la acogió con divertido entusiasmo. "¿Conoces los 'Homenots' de Josep Pla? Pues pensé: Venga, otro 'homenot'. Después de hacer a Puig Antich, a Gaudí, a Pau Casals y a Macià y Companys, ya me parecía bien hacer a Pujol. Es un pez gordo, ¿no?".

Ferrusola pidió su cese

El director asegura que siempre se ha mantenido a cierta distancia de Pujol como figura política -"no soy de los que lo llaman 'president' y no lo voté nunca"- y relata entre risas que en cierta ocasión Marta Ferrusola llamó a TV-3 para pedir la destitución de los "anarquistas" responsables del programa 'Arsenal', con Huerga a la cabeza (el motivo fue la emisión de la entrega titulada 'Crits', que consistía en media hora de gritos). Pero aun así se resiste a condenar al expresidente sin aplicar atenuantes. "Creo que todos sabíamos que esa familia no era trigo limpio, así que el escándalo no me sorprendió demasiado. Pero también quedó claro que había una diferencia de trato que tenía que ver con el momento político en Catalunya. En España hay la tira de 'pujols', de políticos envueltos en casos de corrupción brutales, y ahí aguantan sin demasiados problemas".

Manuel Huerga, director de 'Parenostre' / Marc Asensio Clupes

Desde el punto de vista cinematográfico, uno de los rasgos más distintivos de 'Parenostre' es que se trata de la primera película española rodada íntegramente en un plató virtual. Todos los fondos que aparecen, desde el comedor del piso de la familia Pujol hasta los paisajes del Tagamanent, han sido añadidos digitalmente en el (larguísimo) proceso de posproducción. Un artificio que al final del filme se desvela abiertamente ante la mirada del espectador. "Queríamos recordar al público que al fin y al cabo esto es una ficción. Que el Pujol que han visto es en realidad un actor que cuando acaba su trabajo coge el abrigo y se va".

Ese actor es Josep Maria Pou. La elección de un intérprete que mide en torno a 1,95 metros para encarnar a Jordi Pujol ya sugiere que el parecido físico no fue el requisito más importante a la hora de seleccionar el reparto. "No queríamos caer en el juego de los maquillajes y las imitaciones porque eso nos habría acercado al territorio del 'Polònia' [programa también producido por Minoria Absoluta] y queríamos situarnos en un territorio completamente distinto", subraya Toni Soler. "Cuando yo recibí el encargo, Pou ya venía en el paquete, y me pareció cojonudo -dice Huerga-. No necesitábamos a un actor que se pareciera a Pujol. Lo que necesitábamos era un gran actor".