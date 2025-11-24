El Museu Tàpies explorará la amistad del artista con Pere Portabella en 2026

El Museu Tàpies ha presentado hoy su programa de exposiciones y actividades para 2026 con la intención de cuestionar la historiografía heredada, revisar los marcos de trabajo e interpretar el presente a través del legado de Antoni Tàpies. La directora del Museu Tàpies, Imma Prieto, ha explicado que los museos se enfrentan a cambios y que tienen que estar al servicio de la sociedad haciendo una escucha activa. “Los museos han dejado de ser solo espacios expositivos, y a partir de la escucha de diferentes públicos hacemos frente a diferentes desafíos”, ha afirmado.

En la programación para el año que viene se encuentran dos exposiciones dedicadas al artista. Por un lado, ‘Antoni Tàpies. El moviment perpetu del mur’ explorará las exposiciones de Tàpies en los años 50, un momento de transformación clave en su práctica. Se analizarán 4 muestras individuales de Tàpies durante esa época y habrá importantes préstamos. En el caso de ‘Tàpies, Portabella. Política de l’amistat’, se busca la reivindicación de la actitud crítica: “Queremos activar un espacio de interpelación directa con toda la ciudadanía, replanteándonos que está pasando hoy en día con la crítica y como ésta es un espacio de diálogo y de amistad profunda”.

El museo presenta también una exposición dedicada al artista Àngel Jové con ‘Àngel Jové. De Intactum’. Esta muestra ocupará dos plantas y propone un acercamiento a una de las figuras más polifacéticas del arte. Jové fue diseñador de las lámparas Vinçon, populares en los 90, y participó en la creación del espacio alternativo Zeleste, y la exposición irá acompañada de una aportación con aportaciones de la comisaria Maria Josep Balasch, Enrique Vila-Matas y Jesús Martínez Clarà, entre otros.

Con ‘Cristina Lucas. E-conmotion’, se hace una reflexión de cariz histórico, político y medioambiental sobre las cuatro revoluciones industriales. En esta exposición habrá una película donde, a partir de imágenes de archivos, se crea un collage audiovisual que cuenta con vaporizadores que desprenderán olores: “La idea es poder reflexionar desde una perspectiva de clase y ver como las revoluciones industriales afectan de manera diferente dependiendo de la clase social, y con las fragancias se podrá conocer cuál era el olor de cada ciudad en cada momento histórico”.

Como última exposición se presenta ‘Penny Siopis’, donde la artista explora la intersección entre la memoria personal y colectiva, y trata temas como el apartheid o las políticas represivas de los colonos con la población autóctona: “Quiere mostrar cómo los fascismos y las políticas neoliberales están en las antípodas de cualquier espacio donde podamos hablar de libertad de derechos”.

El Museu Tàpies vuelve con una nueva edición del proyecto ‘Extramurs’, este año con Dora García. Este proyecto transversal pretende pensar el espacio público y reflexionar alrededor de este y el espacio urbano. “La idea es replantearnos un punto de unión, si todo lo que queremos pasa por escucharnos, porqué cada vez más creamos abismos entre nosotros”, ha explicado Prieto.

En cuanto a los programas públicos, que pretenden ser un espacio desde el que pensar el mundo, hay actividades como la III edición del ciclo ‘Les cadires de Tàpies. Inovcar l’escletxa’, la III edición del ciclo ‘Seguint el sol’ y los simposios internacionales y las jornadas de estudio.

Además de varias actividades dirigidas para instituciones educativas, el Museu Tàpies presenta dos concursos: el concurso Teresa Barba d’Escriptura Crítica, con el objetivo de activar el pensamiento crítico del alumnado a partir de la obra de Tàpies, y el Premi Internacional d’Assaig. El centro también tendrá presencia internacional durante 2026, con una exposición sobre Tàpies que viajará a la India, y la presentación de 'Marta Palau. Mis caminos son terrestres', que se mostrará en Estados Unidos tras su paso por México.