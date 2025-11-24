Muere la leyenda del reggae Jimmy Cliff a los 81 años

El jamaiquino Jimmy Cliff, la icónica estrella del reggae que ayudó a transformar la música de la isla en un fenómeno cultural global, murió a los 81 años, informó su esposa el lunes en un mensaje en redes sociales.

"Con profunda tristeza comparto que mi esposo, Jimmy Cliff, falleció debido a una convulsión seguida de neumonía", dijo su esposa Latifa Chambers en Instagram, donde agradeció a los familiares, "amigos, compañeros artistas y colegas que han compartido su viaje con él".

Cliff, de nombre real James Chambers, nació en Jamaica el 30 de julio de 1944. Entre sus canciones más famosas figuran 'Sittin' in Limbo', 'You Can Get It If You Really Want', 'Many Rivers to Cross' y 'I Can See Clearly Now'. La banda sonora de la película 'The Harder They Come', película en la que participó, ayudó a introducir el reggae en los mercados de buena parte del mundo. Con su álbum 'Cliff Hanger', publicado en 1985, ganó un Grammy.

