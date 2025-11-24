Muere el actor Dharmendra, el "galán con corazón de poeta" de Bollywood, a los 89 años

El actor indio Dharmendra, una de las mayores estrellas del cine de Bollywood, donde protagonizó más de trescientas películas, murió este lunes en la ciudad de Bombay a los 89 años, según informó en sus redes sociales un cineasta próximo al intérprete.

"Es el final de una era, Dharmendra era una mega estrella masiva, la encarnación de un héroe en el cine convencional, increíblemente atractivo y la presencia más enigmática. Siempre será una auténtica leyenda del cine indio", dijo en un mensaje publicado en Instagram junto a una fotografía del fallecido el cineasta Karan Johar.

Por el momento, la familia de la estrella no ha emitido ningún comunicado sobre el fallecimiento del actor, aunque algunos de los rostros más conocidos de la industria cinematográfica, como los intérpretes Amitabh Bhachchan, Salman Khan y Hema Malini, su segunda esposa, ya se encuentran en el crematorio donde será incinerado el actor.

"El fallecimiento de Dharmendra marca el fin de una era en el cine indio. Fue una figura icónica del cine, un actor fenomenal que aportó encanto y profundidad a cada papel que interpretó", dijo en un mensaje publicado en X el primer ministro de la India, Narendra Modi.

Galán con corazón de poeta

Durante sus más de seis décadas de carrera, Dharmendra, nacido en el Punjab indio en 1935, cultivó la personalidad de "galán con corazón de poeta" en el cine indio, aunando una imagen de héroe romántico con la de personaje físico y viril.

Protagonizó cintas históricas del denominado cine masala de los setenta, comedias familiares, melodramas políticos, sociales y romances. En todos recibió el amor del público.

Su película central fue 'Sholay', de 1975, un híbrido entre el wéstern y las "buddy movies" de acción, en el que interpretó a Veeru, uno de los dos protagonistas de la película, en la que también participaron Sanjeev Kumar, Amitabh Bhachchan y Hema Malini, y que aún hoy sigue siendo considerada una de las películas más influyentes de la historia de Bollywood.

En 1997 recibió el premio Filmfare Lifetime Achievement Award, uno de los más prestigiosos del cine indio, por su trayectoria.

Entre 2004 y 2009 ocupó un escaño en la Lok Sabha -la Cámara baja- del Parlamento de la India, como miembro del partido Bharatiya Janata Party (BJP) de Modi.

Con Malini vivió una mediática historia de amor que marcó la crónica social india durante décadas. Varios de sus hijos y nietos continúan con el legado en el cine de Dharmendra y Malini como parte de la familia Deol, una de las grandes dinastías de Bollywood.