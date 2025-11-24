'Mar i cel' llega a los cines

'Mar i cel', el mayor éxito de la historia del musical hecho en Catalunya, se estrena por primera vez como película. A partir del próximo viernes se programará en 50 salas de Catalunya, Valencia, Andorra y Baleares. El musical de Dagoll Dagom, veterana compañía que se despidió de los escenarios en 2024, salta a la gran pantalla como coproductor junto a 3Cat del filme que ha dirigido Paulí Subirà Claramunt.

La película, la primera de estas características que se ha hecho en España, ofrece una calidad de imagen y sonido espectaculares. Combina la fuerza y emoción del espectáculo teatral con un lenguaje cinematográfico que realza la épica de esta historia de piratas inspirada en una obra de Àngel Guimerà. El filme, rodado íntegramente en 4K HDR y Dolby Vision , muestra imágenes inéditas y nuevas perspectivas gracias, entre otros a cámaras situadas en lugares donde el público nunca está, por ejemplo, a bordo del emblemático barco de 'Mar i cel'. La película permite disfrutar de otra manera de la historia de Saïd y Blanca protagonizada por Alèxia Pascual y Jordi Garreta, la joven pareja artística que lideró el último reparto del musical en su última temporada 2024-25 en el Teatre Victòria. El resto del reparto lo integran Abel García, Albert Gràcia, Berta Luna, Xavi Fernández, Eloi Gómez, Clara Renom, Sergio Escribano, Candela Díaz Sanz, Esteve Roig, Cisco Cruz y Albert Mora.

Poster de la película 'Mar i cel' / El Periódico

"El mayor reto ha sido pasar la obra teatral al cine y lograr que tenga sentido con la narrativa cinematográfica", asegura Paulí Subirà. "Lo grabamos en tres días en el teatro, dos días sin público en los que pusimos cámaras encima del escenario y dentro del barco. Y un pase con espectadores". Se ha borrado el sonido del público y también algunos elementos como los focos. "El objetivo es que la gente la disfrute, que recuerde o se imagine la obra tal y como se hizo en el teatro pero que la vea diferente".

"La banda sonora es como de un filme de Hollywood"

La banda sonora brilla en la película que cuenta con una orquesta mucho mayor de lo que permitía el teatro. Los efectos y sonidos también se han mimado. "Hay 800 pistas de audio solo para efectos", seña el director del filme. Albert Guinovart, compositor de la obra, al piano a la Orquestra Simfònica del Vallès formada por 53 músicos dirigidos por Sergi Cuenca. Joan Vives, compositor y director musical, estrecho colaborador de Dagoll Dagom también ha colaborado en el proyecto. "La banda sonora es como de un filme de Hollywood", señala Cuenca. Incluye nuevas escenas e interludios musicales. "Es algo que no se ha hecho nunca en nuestro país, grabado con sistema sorround". Fue una grabación complicada donde se tenía que sincronizar el sonido de la orquesta en el estudio con la que sonaba en el teatro durante la representación.

EFE

Àngel Guimerà escribió en 1888 'Mar i cel'. Se estrenó en el teatre Romea de Barcelona ese mismo año. Se inspiró en las historias de piratas y la expulsión del reino de España de 300.000 moriscos decretada por Felipe III en 1609. El autor muestra una historia de amor imposible en el siglo XVII, la de una joven cristiana y un pirata musulmán. La intolerancia y la incomprensión entre Oriente y Occidente se interpondrá entre ellos en esta historia que transcurre en el Mediterráneo, en un bajel pirata que lleva un grupo de cristianos que ha apresado en el mar.

"La película permite hacer un zoom en la obra y ver las reacciones de los personajes con gran detalle"

"Verte en la pantalla es impresionante", dice Jordi Garreta que ha trabajado en televisión en 'Moebius', en TV3 y en 'Cuéntame cómo pasó', en TVE. "La película permite hacer un 'zoom' en la obra y ver las reacciones de los personajes con gran detalle", añade. "Impresiona ver esta historia teatral en pantalla con la magnitud del cine", ha comentado Alèxia Pascual que actualmente participa en el musical 'Los Miserables' en Madrid. "En el cine es una experiencia diferente. La magia del teatro es única pero este filme te permite ver 'Mar i cel' desde una óptica diferente".

Lo conseguido por el musical 'Mar i cel' en Catalunya no tiene parangón. Desde su estreno en 1988, 'Mar i cel' ha navegado durante casi cuatro décadas por los escenarios de Barcelona, Madrid, Zaragoza, Bilbao, Valencia, Mallorca e incluso Alemania. Allí se tradujo al alemán y se estrenó en la Ópera de Halle con una orquesta de 45 músicos. En total de 'Mar i cel' se han realizado 1.631 funciones y 1.556.535 espectadores (con 210.753 alumnos en funciones escolares). El musical se ha convertido en un fenómeno. Muchos de quienes lo han visto han repetido la experiencia. Muchos de los que la han visto de joven han querido volverla a ver con su familia cuando han tenido hijos.