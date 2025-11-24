Los premios Català y Catalana de l'Any 2025 a Javier Cercas y Montserrat Fontané reivindican el valor de la convivencia

Hace exactamente un año menos un día, los hermanos David y Jose Muñoz, Estopa, recibieron el premio Català de l’Any 2024 con un emocionante discurso en el que aseguraron que el galardón que otorga EL PERIÓDICO es una buena prueba de que Catalunya es "un pueblo abierto, mestizo, tolerante y acogedor". Pues bien, la heterogénea realidad de ese país diverso e integrador volvió a imponerse en la gala de entrega de los premios Catalana y Català de l’Any 2025 (desdoblados por primera vez para garantizar el carácter paritario de la distinción): por un lado, la cocinera Montserrat Fontané, nacida en 1936 en el pequeño pueblo de Sant Martí de Llémena, hija de hostaleros de la localidad, que en 1967 abrió junto a su marido Josep el restaurante Can Roca en Taialà i Germans Sàbat, un barrio del extrarradio de Girona que en esos años crecía gracias a la llegada de inmigrantes procedentes de Andalucía y Extremadura; por otro, el escritor Javier Cercas, nacido en 1962 en el municipio cacereño de Ibahernando, que a los cuatro años dejó Extremadura junto a su familia (su padre era un veterinario rural) para asentarse en esa misma Girona cambiante.

"Hay premios que dicen mucho de la Catalunya que somos, y ese es el caso del Català de l’Any", afirmó el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el discurso que cerró la gala de entrega de los galardones, celebrada en el recuperado Paraninfo de la Escola Industrial de Barcelona. Un discurso en el que Illa recordó que la primera edición de los premios de EL PERIÓDICO, hace justo 25 años, rindió un homenaje póstumo al político Ernest Lluch, que había sido asesinado por ETA pocos días antes. "Entre otros valores, Ernest Lluch encarnó uno que liga con el espíritu de este premio y que forma parte del alma de Catalunya, y es el valor de la convivencia", aseveró el 'president', que subrayó que convivencia también es premiar a una catalana de Sant Martí de Llémena y a un catalán de Ibahernando.

La generosidad del talento

Dos premiados, Fontané y Cercas, "que han hecho del talento una forma de generosidad y que son un orgullo y un referente para Catalunya", como destacó Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, empresa editora de este diario, en la intervención que precedió a la entrega de los galardones, acto en el que también participaron el citado Illa y la vicepresidenta de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola.

En la imagen, Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; Usoa Arregui; Josep Rull, presidente del Parlament de Catalunya; Ainhoa Moll, directora editorial de Prensa Ibérica; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Carlos Prieto, delegado del Gobierno en Catalunya; Albert Dalmau, conseller de la Presidència de la Generalitat; Sílvia Paneque, consellera de Territori; Maria Eugènia Gay, segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona; y Albert Sáez, director de EL PERIÓDICO, en el photocall de la gala del Català i Catalana de l’Any 2025. Barcelona, 24 de noviembre de 2025. / Manu Mitru / EPC

Una cocinera y un escritor. Dos figuras tan distintas y a la vez tan próximas. "Dos gerundenses de toda la vida", señaló Cercas, que comentó que le hacía "una ilusión enorme" compartir el premio con Montserrat Fontané y apuntó que durante muchos años fueron prácticamente vecinos. "Vivíamos a pocos metros", explicó, después de rememorar cómo fue su llegada a Girona el 28 de diciembre de 1966, "un día muy gris" en el que vio por primera vez a alguien comer un cruasán y en el que su padre le enseñó su primera frase en catalán: "'M’agrada molt anar al col·legi'". "Así me vendía la mercancía", añadió, arrancando las risas de la concurrencia.

La estrella de la función

Pero hasta el propio Cercas reconocerá que la indiscutible estrella de la función, conducida por el periodista Sergi Mas, fue la matriarca del clan Roca. A sus 89 años, Montserrat Fontané derrochó agradecimiento, sentido del humor y bonhomía. "Cuando mi hijo Joan me dijo que me habían concedido este premio, le dije: 'Se han equivocado'", relató, antes de revelar que su único secreto en esta vida ha consistido en "trabajar, trabajar, trabajar y trabajar". Ante su humildad genuina, se encargaron de cantar las virtudes de la Catalana de l’Any con emocionante ternura sus tres ilustres hijos, Joan, Josep y Jordi Roca, que este mismo año han abierto en Sant Julià de Ramis el restaurante Fontané, que rinde homenaje a su madre con una carta de alta cocina tradicional catalana. "De ella aprendimos el empuje, la superación y el sacrificio, pero también la hospitalidad y la solidaridad", destacó Josep Roca.

Entre los asistentes, el presidente del Parlament, Josep Rull; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; la 'consellera' de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque; el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol; el expresidente de la Generalitat José Montilla, y los directores de TV-3 y Catalunya Ràdio, Sigfrid Gras y Jordi Borda, respectivamente.

El acto concluyó con una breve actuación de Ginestà, el grupo de los hermanos Júlia y Pau Serrasolsas, y con la ya tradicional degustación gastronómica, que en esta ocasión estuvo endulzada por los postres de los chefs pasteleros Víctor Gonzalo y Sofia Janer, del obrador de tartas La Dramerie.