Galardones de EL PERIÓDICO
Ginestà celebra la vida y la tierra en una cálida despedida de la gala del Català i Catalana del Any
"I per viure vull un país; i per seure una vorera", canta Ginestà, los hermanos Júlia y Pau Serrasolsas, en el bellísimo canto a la tierra y a quien la defiende que es 'Estimar-te com la terra'. Con esta pieza merecedora seguro de galardón han empezado ellos, garantes de las cuatro barras de Sant Andreu, acompañados de un teclista y una guitarrista, a despedir la gala del Català i Catalana de l'Any 2025 -el escritor Javier Cercas y la cocinera Montserrat Fontané- en el Paranimf de la Escola Industrial.
Sucede Ginestà en el colofón final musical de la ceremonia del galardón de EL PERIÓDICO al dúo inédito que formaron el año pasado Andrea Motis y Lucia Fumero, listón alto, sin duda, pero al que llegaron los hermanos Serrasolsas con una emotiva clausura que siguió con 'Tot el que ens queda', una pieza para -anunciaron- "celebrar la vida", esa que nos deja "amb la veu ronca de viure; i els records sobre la pell" . Y de eso va, precisamente, este premio, de reconocer trayectorias honorables y legados de aúpa como el de Cercas y Fontané.
