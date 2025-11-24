Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ginestà celebra la vida y la tierra en una cálida despedida de la gala del Català i Catalana del Any

Ginestà, durante la actuación que cerró la gala del Català i Catalana de l'Any 2025.

Ginestà, durante la actuación que cerró la gala del Català i Catalana de l'Any 2025. / Jordi Otix

Ignasi Fortuny

Ignasi Fortuny

Barcelona
"I per viure vull un país; i per seure una vorera", canta Ginestà, los hermanos Júlia y Pau Serrasolsas, en el bellísimo canto a la tierra y a quien la defiende que es 'Estimar-te com la terra'. Con esta pieza merecedora seguro de galardón han empezado ellos, garantes de las cuatro barras de Sant Andreu, acompañados de un teclista y una guitarrista, a despedir la gala del Català i Catalana de l'Any 2025 -el escritor Javier Cercas y la cocinera Montserrat Fontané- en el Paranimf de la Escola Industrial.

Sucede Ginestà en el colofón final musical de la ceremonia del galardón de EL PERIÓDICO al dúo inédito que formaron el año pasado Andrea Motis y Lucia Fumero, listón alto, sin duda, pero al que llegaron los hermanos Serrasolsas con una emotiva clausura que siguió con 'Tot el que ens queda', una pieza para -anunciaron- "celebrar la vida", esa que nos deja "amb la veu ronca de viure; i els records sobre la pell" . Y de eso va, precisamente, este premio, de reconocer trayectorias honorables y legados de aúpa como el de Cercas y Fontané.

Salvador Illa: "Convivencia es premiar a un Català de l'Any nacido en Ibahernando, Cáceres, y a una Catalana de l'Any nacida en Sant Martí de Llémena, Girona"

Los premios Català y Catalana de l'Any 2025 a Javier Cercas y Montserrat Fontané reivindican el valor de la convivencia

Montserrat Fontané, la Catalana de l'Any con el mejor sentido del humor

Ginestà celebra la vida y la tierra en la gala del Català i Catalana del Any

Javier Cercas, tras recibir el Català de l’Any: "El periodismo explica una batalla mientras pasa; los escritores llegamos cuando se pueden contar las bajas"

Javier Moll, en la entrega del Català i Catalana de l'Any: "Celebramos la excelencia, la dedicación y el talento"

La estación centenaria de la Sagrera condenada al derribo figura en el inventario de bienes de interés histórico

'Mar i cel' llega a los cines

