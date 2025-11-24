¿Fuiste al concierto de Anuel AA en Barcelona y acabó antes de tiempo? Xavi Abat, abogado, explica cómo reclamar

Hace casi una década que el mismo hombre lidera el mundo del trap latino.

Bizarrap no le iguala, tampoco Ozuna, Arcángel ni Bryant Myers. Pero hubo un día, hubo una vez, que el trapero puertorriqueño Anuel AA le pisaba los talones al actual rey del panorama musical moderno: Bad Bunny.

Sus grandes éxitos en más de 200 conciertos

‘Me gusta’, con Shakira; ‘China’, con artistas como J Balvin, Daddy Yankee, Ozuna y Karol G -con quien también compartió ‘Secreto’-; el éxito ‘Hasta que Dios diga’ o ‘Amanece’, entre un largo etcétera de canciones que lo colocaron en lo más alto.

Esa trayectoria le ha ofrecido la oportunidad de celebrar más de 200 conciertos durante su carrera y, desde hace unos días, España se ha convertido en el escenario de la gira de Anuel AA. Una gira que está dejando muchos titulares y, por desgracia para Anuel, no siempre son titulares positivos.

Gira por España

La gira por España ‘Real hasta la muerte’ prometía el mejor Anuel de los últimos años, con conciertos por València, Sevilla, A Coruña, Málaga, Pamplona, Murcia, Barcelona y Madrid desde el 14 de noviembre.

A pesar de ello, parece que el trapero no ha conseguido estar a la altura, porque cinco de sus conciertos han resultado ser "un desastre".

Sin luces, sin micro y sin Anuel

En A Coruña, el espectáculo fue cancelado justo antes de empezar. En Sevilla, el concierto no pudo celebrarse por culpa de la lluvia. En Pamplona, el ‘show’ comenzó con mucho retraso, al igual que en Madrid y Barcelona, donde además los fans vivieron el tramo final del concierto con las luces encendidas, el micrófono cortado y el repertorio inacabado.

De hecho, en el concierto del domingo 23 en Madrid, el público solo pudo disfrutar de Anuel durante una hora y cuarto. “Movistar Arena informa: el concierto no dará comienzo a la hora anunciada por retraso en la llegada del artista. Seguiremos informando”, anunciaba la pantalla del recinto madrileño.

Los fans han explotado en redes

Como era de esperar, estos acontecimientos, impropios de un artista con tanta repercusión, han creado un alud de críticas en redes sociales.

Frente al revuelo mediático, algunos usuarios de TikTok no han querido perder la oportunidad del momento viral y están creando contenido alrededor de los conciertos de Anuel AA.

"Tips legales" para los conciertos

Un ejemplo de ello es Xavi Abat, que acumula dos millones de seguidores en su cuenta a finales de noviembre, y se presenta como “abogado desde 1999”.

Abat crea vídeos donde ofrece “tips legales”. Y eso ha querido hacer con los problemas de los conciertos del trapero puertorriqueño.

“¿Pero qué mierda es esta de Anuel AA ayer [por el sábado] noche en el Palau Sant Jordi? Le cortan el micro, le encienden las luces tras llegar, como siempre, una hora tarde al concierto. Y todo el mundo para casa”, empieza el vídeo del abogado.

#greenscreenvideo ♬ Inspiring Violins - D'MICHEL LEB & soul frequency @xavi_abat 🎟️ ¿Fuiste al concierto de Anuel AA en Barcelona y acabó antes de tiempo? No estás solo: tienes derecho a reclamar. 👉 La hora anunciada forma parte del contrato. 👉 Si empieza tarde o termina abruptamente, es cumplimiento defectuoso. 👉 Puedes pedir devolución total o parcial del precio. ¿Cómo reclamar? ✉️ Escribe a la promotora/ticketera. 📄 Hoja de reclamaciones. 🏛️ Consumo / OMIC. ⚖️ Arbitraje o incluso demanda (sin abogado si es menos de 2.000 €). 🔗 Quiero ayudarte: ve al enlace de mi perfil y apúntate a mi newsletter para estar al día y saber cómo reclamar lo tuyo. #elabogadodetiktok

"Para casa"

A continuación, el creador de contenido explica distintos modos de reclamar el dinero al promotor del evento. “Se anunció que Anuel AA cantaría de 21 a 23 horas. Llega una hora y pico tarde y a las 11 y pico encienden las luces, le cortan el micro y para casa”.

“Tú has pagado una cantidad importante de dinero por dos horas de música”, manifiesta Abat, que aclara que los espectadores tienen derecho a reclamar su dinero.

Reclama tu dinero

Según explica el abogado de TikTok, hay distintas formas para reclamar, las cuales cuenta por orden de menor a mayor dificultad:

Enviar una reclamación en la página web en la que se han comprado las entradas, ya sea la organizadora o la 'tiquetera', para solicitar el reembolso de la entrada y los gastos de viaje.

Pedir al evento una hoja oficial de reclamaciones, que llenarás pidiendo lo mismo que en el ejemplo anterior.

Presentar una reclamación en la Oficina Municipal de Información al Consumidor. “La autoridad catalana de consumo es un órgano administrativo y le va a meter presión a la 'tiquetera'”.

La opción más larga, pero contundente: presentar una demanda de juicio verbal en el juzgado de tu domicilio. “No necesitas abogado, no necesitas procurador. Expones lo que te ha pasado, adjuntas el tique, los gastos y reclamas que un juzgado condene a esta empresa y te devuelva el dinero”.

Reembolsos, indemnizaciones y administraciones

En caso de que el concierto se suspenda, tendrán que devolverte el importe de la entrada y, también, podrás solicitar una posible indemnización por los daños y perjuicios provocados por la cancelación, en el caso de que hubieras contratado otros servicios para poder asistir al concierto, tal y como explicó la Agència Catalana del Consum cuando se cancelaron los conciertos del Santiago Bernabéu.

Si el concierto se celebra pero el artista llega muy tarde o canta menos tiempo del anunciado, tienes derecho a reclamar una devolución proporcional al tiempo en que el servicio no se ha cumplido.

Aun así, no existe una regla automática que establezca el porcentaje que te tienen que devolver, así que dependerá de lo que anunciaba el artista, las pruebas y la apreciación que haga la administración pertinente.

Con los gastos extras ocurre lo mismo: pueden reclamarse, pero su reembolso dependerá de la valoración de un juez o mediador.