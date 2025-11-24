La gala del Català y la Catalana de l'Any: tres hurras por Montserrat Fontané y todas las cocineras de cada día

El premio Català de l'Any de 2003, cuarta edición del galardón, fue para Ferran Adrià. Estaba en órbita el cocinero de L'Hospitalet. 'The New York Times Magazine' le había dedicado una portada en agosto, pero para los lectores de EL PERIÓDICO hacía tiempo que era una fascinante mezcla de conjurado, genio y marciano. El primer premio Catalana de l'Any, desdoblamiento con intención paritaria del Català de l'Any, lo recogió este lunes Montserrat Fontané, jefaza de Can Roca, el restaurante de menú de mediodía (a 18 euros, ahora mismo) en el que crecieron como personas y se forjaron como cocineros los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca. Sí, los del Celler de Can Roca, tres estrellas Michelin y en dos ocasiones nombrado el mejor restaurante del mundo.

Los constantes aplausos con que el público celebró las intervenciones de Fontané en su conversación con los periodistas Pau Arenòs y Sergi Mas querían decir 'vivan las madres que nos parieron y nos alimentaron', 'tres hurras por las cocineras de cada día', 'gloria a los guisos con salsas ligadas sin trampa y a los fritos que crujen ídem'. Y las risas no menos constantes querían decir que la mujer tiene golpes de humor brillantes. Mas: "¿De qué ríen?". Fontané: "Se ríen de mí". De nuevo Fontané: "Catalana de l'Any, no, catalana de siempre".

El vecino Javier Cercas

Fontané acudió a la gala arropada por sus tres hijos, dos nueras y cuatro nietos. La preparación de mamá favorita de Joan son los calamares a la romana; la de Josep, la sopa de menta; y la de Jordi, el helado de chocolate, explicaron a este diario. Jordi clavó el retrato de su madre, 89 años y hasta hace poco al frente de los fogones de Can Roca: "Comía de pie en la cocina".

El escritor Javier Cercas, el Català de l'Any, era prácticamente vecino de Can Roca, restaurante que abrió en 1967, un año después de que él llegara a Girona procedente de Ibahernando (Cáceres). Lo frecuentó, como tantos emigrantes que se establecieron en los alrededores, contó. Al Celler de Can Roca también ha ido, pero menos. "Hoy toca decir que prefiero Can Roca", dijo a EL PERIÓDICO. 'El loco de Dios en el fin del mundo', su último libro, persigue responder una pregunta clave para su madre, explicó en la charla con los periodistas Àlex Sàlmon e Inés Martín Rodrigo: "Después de la muerte, ¿qué hay?".

Los hermanos Júlia y Pau Serrasolsas, esto es, Ginestà, despidieron acompañados por un teclista y una guitarrista la velada en el paraninfo de la Escola Industrial con la interpretación de 'Estimaer-te com la terra' y 'Tot el que ens queda'.

Personalidades

La gala del Català y la Catalana de l'Any tuvo una nutrida representación de personalidades de la política (Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya; Josep Rull, presidente del Parlament de Catalunya; Lluïsa Moret, presidenta de la Diputación de Barcelona; Carlos Prieto, delegado del Gobierno en Catalunya; Maria Eugènia Gay, segunda teniente de alcalde de Barcelona; Xavier García Albiol, alcalde de Badalona), la empresa (Aurora Catà, consejera de Banc Sabadell; Isabel Vea, 'dircom' de Bodegas Torres; Manel Casals, director del Gremi d'Hotels de Barcelona; Marc Gómez, 'dircom' de la Fundació la Caixa; Felipe Campos, consejero delegado de Aigües de Barcelona; Joan Roca, presidente ejecutivo del bufete de abogados Roca Junyent) y la cultura (Miguel Aguilar, director literario de Debate, Taurus y Randon House; Isabel Vidal, directora del Grup Focus y presidenta de la Associació d'Empreses de Teatre Catalunya; Judit Llimós, directora artística del festival GuitarBCN; Esteve Camps, presidente de la Junta Constructora de la Sagrada Família). Víctor Font, aspirante a desbancar a Joan Laporta en la presidencia del Barça, acudió junto con Jaume Guardiola, miembro de su candidatura.

Igual que comía Montserrat Fontané en la cocina de Can Roca, de pie, cenaron los asistentes en el patio de la Escola Industrial. El postre fue de autor: una reinvención del flan de vainilla firmada por Víctor González y Sofía Janer, ganadores de la sexta edición de Masterchef y responsables del obrador La Dramerie.