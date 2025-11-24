Buenri: "Nunca pensé que la mákina volvería así: lo que estoy viviendo es una auténtica explosión"

Este pasado mayo, Pastis & Buenri y Sisu fuisteis al lavabo de música electrónica más famoso del mundo, el HÖR Berlín. Y ahora Pastis & Buenri, a Colombia. ¿Como se vive este momento tan internacional de vuestra carrera?

Se vive con muchísima ilusión. Nunca habíamos esperado que eso pasara de esta forma. Siempre hemos tenido mucho éxito y mucho trabajo en Cataluña. El extranjero es una experiencia nueva que es súper chula. EL HÖR Berlín ha sido muy gratificante. La verdad es que es muy guay. Pero también se tiene que decir que hacer bolos y pasarte el día viajando tiene una parte dura y vives con mucha soledad, sobre todo cuando vienes de ser DJ residente.

El retorno de la mákina: ¿se podía esperar este nuevo ciclo que se abrió después de la pandemia o ha sido un golpe de suerte?

Yo no esperaba que se reviviera de esta forma tan salvaje. A nivel mundial lo que ha vuelto es el hard en general. En Catalunya, pero, la mákina ha tenido una explosión reciente que nadie entiende. Además, ahora la mákina tiene público a nivel español: Galicia, Sevilla, Granada, Málaga, Burgos… Y vas allá y los chavales se saben las canciones. No lo esperábamos. Es una pasada. Nos hemos subido al tren y lo estamos disfrutando muchísimo, defendiendo este estilo, como hemos hecho siempre. Estamos muy agradecidos que eso esté pasando.

En este retorno, qué prevale o tendría que prevalecer: ¿el 'remember' puro y duro o la reactualización del género?

'Remember' puro y duro no. Nosotros hacemos mucho actual. Lo quiero aclarar. Este 22 de noviembre hacemos el 'remember del Xque?, pero ya hace dos años que pinchamos actual. Podemos tirar de grandes temas alguna vez. Pero basamos nuestras sesiones en mákina actual, porque si los chavales están descubriendo la mákina, tenemos que ofrecer el producto mákina actual, que es igual de' valioso. La mákina que se hace hoy es cojonuda, con productores como Xavi BCN, Ruboy, D-vstor, Neno, Gerard Requena, Fraktal. Y me dejo mucha gente. Cuando éramos residentes en el Xque? tardamos muchos años en hacer un 'remember' porque siempre queríamos pinchar actual. Vivir del 'remember' es como vivir de un entierro. Tenemos que vivir de lo que se hace ahora, que hay muy buena música. Mákina actual, y 'remember' cuando toque 'remember'.

¿Cómo se ha llegado a este punto tan álgido de vuestra carrera y de vuestra música—y, en general, de la música mákina?

Cuando hubo el confinamiento, tuvimos que reinventarnos: creando el canal de Mákina Legends en Youtube, subiendo sesiones hechas en casa… Todo esto generó una nueva escuela entre los padres makineros muertos de asco en casa, con una disco en casa. Lo revivieron. Y sus hijos, que habían estado mamando música mákina desde que eran bebés lo descubrieron. Todo eso y el retorno del hard han hecho revivir el pasado y darle nueva vida.

¿Cómo lo has vivido con tus dos relaciones musicales más próximas—DJ Sisu y, sobre todo, Pastis-?

Seguimos igual que siempre. Con Pastis somos amigos desde los 16 años, es mi hermano y hemos llevado nuestra carrera siempre a dos. Y aún lo disfrutamos como cuando teníamos 16 años. Sisu es mi amigo, lo conozco desde que era un crío. Es una persona que siempre he admirado.

Por un lado, la vieja escuela que vivió la mákina en los años noventa y, por otro lado, los Gen Z que se han abocado a la descubierta makinera: ¿cómo ves la relación entre estas generaciones makineras diferentes?

Hoy nos viene más gente joven que gente mayor. La media del público es entren 18 y 30 años.

¿Y cómo conviven DJs de tu generación con los DJs Gen Z?

Siempre he pensado que en la juventud hay el éxito. El futuro es suyo, de la gente como yo. Actualmente, colaboramos mucho con Adrián Mills en 240kmh, con una forma de vida y de baile que valoro muchísimo. Además, son de aquí. Me gusta unirme con los nuevos talentos. Siempre puedes aprender mucho. También está Amygdala, el Aleix, un artista que admiro muchísimo. Con su mujer, Gea. Tienen un talento impresionante. Con el Aleix acabamos de sacar un single, 'Mi olla descontrola'. Todavía estamos en un punto que Pastis y yo podemos aportar algo a la escena. Juntar juventud con madurez es súper positivo.

¿Qué papel tiene una generación puente, como la de Andrés Campo con quien acabas de hacer un face2face reciente en València?

Conozco a Andrés desde el año 2000. Conectamos ya al inicio, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de colaborar. El equipo de 240kmh lo hizo posible. Pinchar con el fue una auténtica locura. Fue una explosión.

Antes has hablado de los bolos, que son muy duros. ¿Qué lugar tiene hoy la figura del DJ residente?

Está obsoleta.

¿La echas en falta?

La echo en falta muchísimo. Ser DJ residente es súper chulo: tienes tu club y tu público fiel. Y te exige ofrecer algo nuevo cada fin de semana. Pinchar 6 o 7 horas en tu sala te hace mejor. Si te pasas el día de bolos puedes acabar repitiendo temas porque funcionan y se puede volver algo muy mecánico. Hoy la filosofía que se lleva es la del festival agrupando a muchos DJs.

ARGENTONA, 10/11/2025. Cultura. Entrevista al discjockey Buenri, figura destacada y referente de la música màkina en su estudio. Foto: Zowy Voeten. / Zowy Voeten / EPC

Más allá de la mákina, también has explorado el techno como Dave.it. ¿Cómo conviven tus dos almas?

Soy amante del techno des de siempre y lo hago por placer. No busco triunfar en el techno porque se requiere mucha dedicación y con Buenri ya tengo trabajo suficiente. Pero justamente ahora una agencia de Madrid, HireOut Bookings, me quiere fichar para apostar por mi parte techno y hardgroove. Al final, voy a disfrutar porque amo la música y lo que me gusta es pinchar.