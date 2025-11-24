Anna Guitart, comisaria de Barcelona como invitada de honor en la Feria del Libro de Guadalajara: "No podíamos llevar únicamente el relato idílico de la ciudad, porque no es verdad"

¿Qué Barcelona llevamos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL)?

Una muy actual, muy de lo que está pasando hora. Es muy difícil explicar la ciudad de una única manera: nuestra la literatura es muy diversa, y tenía ganas de contarlo con gente que lleva muchos años siendo el 'ahora' de la literatura de Barcelona, como puede ser Eduardo Mendoza, y con nuevas voces como Maria Canelles, que tiene solo una novela. Vamos a México a enseñar quién está escribiendo y qué se está escribiendo ahora, y eso incluye a autores muy diferentes de generaciones muy diversas que tocan géneros muy variados.

La cultura catalana fue la invitada en 2004 y España lo fue el año pasado. ¿Cómo han influido estos precedentes a la hora de diseñar el programa?

Al principio, cuando nos pusimos a trabajar con la FIL, tenía la sensación de que muchas peticiones que nos hacían eran de 2004.

¿En qué sentido?

Sobre todo en cuanto a nombres. Se hablaba de gente que quizá ya no está escribiendo o tiene una trascendencia diferente. Y eso era algo que teníamos que actualizar. Me gusta mucho esa imagen de Barcelona como ciudad un poco idealizada, pero incluso para quienes Barcelona es muy importante estamos en un momento un poco crítico, y eso se lee en muchas narrativas. Es algo que había que explicar; no podíamos llevar únicamente el relato idílico, porque no es verdad. Barcelona es una ciudad increíble, maravillosa, pero hay muchas cosas que todavía tienen la luz y el brillo de la época de las Olimpiadas. Ir después de España también nos ha ido muy bien. Hemos aprendido mucho y han sido muy generosos, pero su planteamiento era muy diferente, más de mirar hacia atrás. Nosotros queremos mirar más al ahora y al futuro.

Guitart, fotografiada antes de la entrevista con EL PERIÓDICO / Sandra Román

¿El éxito será que Barcelona regrese de la FIL siendo mucho más que la capital de los prodigios mendoziana o la ciudad gótica y legendaria de Carlos Ruiz Zafón?

Para mí sí. Se trata, sobre todo, de despertar curiosidad y que lo que hagamos este año sea una semilla. Iremos, explicaremos muchas historias y lo que me gustaría es que el año que viene quieran más historias. Que digan: "en Barcelona se están haciendo cosas muy potentes, no nos desvinculemos de la ciudad".

Eso implicaría entrar en el programa general.

Exacto. Y que el año que viene viajen muchos autores no porque el Ayuntamiento monte un delegación, sino porque los han conocido y los quieren tener ahí. La FIL és un escaparate increíble: no hay mejor manera de entrar en Latinoamérica. Es un privilegio, así que lo que yo quiero es que el año que viene se acuerden de nosotros. Piensa que una feria tiene su parte de derechos y profesionales, pero la de Guadalajara tiene también una parte de público enorme: por allí pasan 900.000 personas. ¡Es una barbaridad! 900.000 personas en 9 días. La gente paga entrada y hace colas de horas para conseguir firmas. Toda la atención del sector cultural estará allí.

¿Cómo se traduce todo esto en un impacto sobre las ventas o el número de traducciones?

Es muy difícil de medir. Se podrá ver a lo largo del tiempo sobre todo en cuestiones como la distribución. Yo pensaba que la distribución era mucho más fluida, pero no, tiene muchas dificultades, así que ir ahora también es una manera de intentar encontrar caminos para que nuestros libros lleguen. En cuanto a las traducciones, ya han empezado a verse resultados, porque hay muchos autores que escriben en catalán que viajan porque hemos conseguido que sus obras estén traducidas. Se han puesto más recursos, se ha trabajado mucho con el Institut Ramon Llull y algunas de estas traducciones al español se editan con editoriales latinoamericanas.

Ya que hablamos de autores, ¿cómo se ha hecho la selección de la alineación titular de Barcelona en la FIL? ¿Cómo se llega a la lista final de 69 autores?

Precisamente la traducción es uno de los criterios que ha pesado más: todo el mundo debía tener obra publicada o traducida en castellano. También era importante no repetir autores que ya habían tenido la oportunidad de viajar el año pasado con España. A partir de ahí, yo quería que hubiera mucha varidad y divervisadad. Diferentes géneros y generaciones, paridad... Todo esto se ha conseguido con muchas conversaciones con las editoriales, con los agentes o con los propios autores. Con la FIL también se ha trabajado mucho, nosotros preguntando y ellos sugiriendo. Hemos intentado ver qué temáticas les funcionaban mejor. Al final, lo que queda es un encaje complicado y muchas renuncias.

Además de renuncias, también ha habido quejas públicas como la de Ildefonso Falcones.

Entiendo y respeto que él quisiera ir a Guadalajara, pero cuando tienes un número limitado de plazas es lo que pasa. Hay muchos autores que podrían estar en el programa y no están, escritores que queríamos que viajaran pero que no pueden hacerlo por motivos de salud... También hay un tema de intentar equilibrar oportunidades y de que todo el sector se sienta representado. En cualquier caso, si hubiese hecho una lista según mis gustos personales, no hubiese sido una buena comisaria.

Anna Guitart / Sandra Román

¿Qué intereses temáticos concretos ha detectado en las conversaciones preparatorioas con la FIL?

Un tema muy importante aquí y allá son las narrativas LGTBIQ+, y eso está muy bien saberlo y que sea un tema que pueda aparecer, porque nosotros tenemos autores que lo abordan. Josep Maria Miró, por ejemplo, es uno de nuestros dramaturgos más importantes y sólidos, y es muy importante poder llevar una obra como 'Jo, travesti', ya que estás explicando algo que es real, que forma parte de nuestra relación diaria con la cultura.

Del mismo modo que la Barcelona literaria no tiene una única voz, tampoco se entiende el desembarco en la FIL sin todos esos diálogos a múltiples bandas con la música, el teatro o las artes visuales.

Cuanto tienes el mapa de lo que quieres contar en la cabeza, ves que hay muchas cosas que se relacionan y, si quieres, puedes hacer estas relaciones aún más evidentes. Un ejemplo: además de todo el programa cultural, cada invitado de honor organiza un almuerzo de bienvenida para 700 personas, y nosotros lo vincularemos por primera vez a un hecho literario, ya que Gerard Ballbé, del restaurante Jiribilla, se ha inspirado en Vázquez Montalbán para crear el menú. Pues bien, luego Vázquez Montalbán tendrá un homenaje en la feria, cuyo lema este año es 'Vindran les flors'. Es un frase de Mercè Rodoreda, de quien se podrá ver 'La plaça del Diamant en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Jacint Verdaguer, a quien le dedicamos otro homenaje, estará presenta también en una instalación de Cabo San Roque y en el concierto que Roger Mas ofrecerá con la Cobla Sant Jordi.