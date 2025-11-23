Rubén Ramos, embajador de L'Oréal Professionnel: "Para la Generación Z la belleza no es impresionar, sino juego y diversión"

Más de cuatro décadas después de aquel "sombra aquí, sombra allá / maquíllate, maquíllate" de Mecano que tarareaban los 'boomers', el concepto de "belleza" ha ido evolucionando en función de las sucesivas generaciones. Los gustos de los nacidos entre 1946 y 1964, fueron superados por los jóvenes X y a su vez, luego, por los de la generación Y, o 'millennials', la cohorte entre 1981 y 1996. A esta misma franja pertenece Rubén Ramos (Manresa, 31 años), el famoso 'estilista de TikTok', red social donde acumula más de 1,4 millones de seguidores. Tras formarse en Londres, en 2017 abrió su estudio en Barcelona y se hizo popular por los cambios de 'look' extremos, los maquillajes 'efecto filtro' y también por los 'no make up', lo que cautivó a la audiencia más joven, los Z.

Hoy, Ramos se ha ganado el título de embajador nacional de L'Oréal Professionnel y colabora con figuras como la modelo Lila Moss o las 'influencers' Adriana Ugarte, Violeta Magriñán o Rocío Osorno, entre otras, por su conocimiento en las últimas tendencias 'beauty', tanto en maquillaje como en peluquería.

Elevar lo natural

"La Generación Z busca autenticidad, inmediatez y una relación más participativa con las marcas y los creadores. La tecnología, desde la IA hasta los filtros de realidad aumentada, está transformando la forma en la que entendemos la imagen personal. El reto está en usar esas herramientas para expresarnos sin perder la naturalidad", asegura el experto, en cuyo trabajo prioriza la "identidad natural" y "elevar la esencia" de cada uno.

Gracias a este trato directo con la clientela más joven, Ramos resume que "los 'zetas' son menos aspiracionales" y prefieren más "disfrutar, explorar y jugar con la imagen". "Ya no hay tanta necesidad de impresionar a los demás", comenta el estilista. En lugar de eso, "lo que quieren es gustarse a sí mismos y a su círculo más cercano", recalca el maquillador.

Mil marcas a elegir

Considera el estilista que "la generación 'millennial' ha crecido con muchos referentes de lo que querían ser, pero pocos recursos para conseguirlo, mientras que los zetas han crecido con todos los referentes y también todos los recursos; por lo menos en Occidente". Por eso, "no se tienen que preocupar de estar a la altura, porque la altura ya es la norma. Se tienen que preocupar de ser felices y disfrutar", apunta.

Ramos explica que hoy "el sector de la belleza se ha puesto las pilas para acercar ampliamente las tendencias", y que "prácticamente todo el mundo puede tener lo que hace 20 años veíamos solo en algunos 'instagramers' más 'top' que destacaban en las 'fashion weeks', como por ejemplo Alexandra Pereira, Gala González, Pelayo Díaz o Chiara Ferragni y Alexa Chang". En resumen, "quizá no todos podamos comprar una barra de labios de Louis Vuitton [a 140 euros], pero el resultado no dista mucho de otras marcas de precio medio o bajo. La gente que compra Louis Vuitton no lo hace por el acabado, sino por la experiencia, por un 'packaging' bellísimo y de lujo", sentencia.

'Ciao' 'contourning'

A juicio del especialista, los 'millennials' han crecido con el 'contourning', modificando y perfeccionando las facciones de forma creíble. Sin embargo, "la Generación Z no busca despistar ni engañar al ojo -insiste-. Tienen una piel y unas facciones que son como son, y las cuidan con 'skincare' y luego, encima, juegan. No pretenden engañar; solo jugar. La generación anterior buscaba esa imagen perfecta de filtro de Instagram, intentando que los labios parecieran más gruesos, los pómulos más realzados, los ojos más achinados... Los 'millennials' se visten para impresionar, para conseguir el puesto de trabajo que quieren, los objetivos laborales que quieren y se maquillan y se arreglan para reflejar la persona que quieren ser... Pero esos códigos ahora, como que no. Aunque se siguen trabajando muchísimo en alfombras rojas, fuera de ellas es más como un componente de juego y de diversión", describe Ramos.

Rubén Ramos, maquillando a una de sus clientas. / EPC

Ceguera por el colorete

La única concesión al exceso de los 'centennials' sería el 'blush blindness', la ceguera por el colorete. Capas y capas de rubor en todos los nuevos formatos: líquidos, en crema e incluso en gelatina. "Se ponen 10 kilos y aún no lo ven", critica Ramos, que el año pasado fundó TAOS Studio, una agencia para ayudar a otros profesionales del sector 'beauty' a destacar en el mundo digital.

Nuevo canon

En resumen, la nueva belleza 'centennial' se basa en los siguientes cuatro pilares:

1️⃣ Una piel cuidada: se da prioridad a que se vea saludable y resplandeciente a taparla con un maquillaje de cobertura total. Se prefieren las cremas hidratantes con color y los correctores e iluminadores sutiles. El 'skincare' se vuelve más importante que el propio maquillaje. Una piel perfecta es el Dorado para la Generación Z, como la delgadez lo fue para el curso 'millennial'.

2️⃣ Naturalidad elevada: se busca lucir una piel limpia y protegida. En este sentido, se prefieren protectores solares ligeros y no grasos que se integran perfectamente en la piel. También hay mucha concienciación sobre la protección frente a la luz azul de las pantallas, escogiendo productos específicos para ello.

3️⃣ Texturas originales: en cuanto al cabello, en los últimos años se prioriza lucir las texturas naturales de cada uno, ya sea pelo rizado, ondulado o con encrespamiento. "Ahora se rechaza el alisado por sistema", dice el experto.

4️⃣ Inclusión y diversidad: Ramos observa que potenciar todas las texturas de piel y cabello no responde a ninguna razón política, sino a "justicia cosmética". "Me consta que en las Fashion Weeks las modelos negras cada vez están haciendo más hincapié en que no se les rape el pelo, cosa que se ha hecho muchas veces por comodidad de los trabajadores de la belleza porque no sabían trabajar ese tipo de pelo 'curly'", comenta Ramos.