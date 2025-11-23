Mumford & Sons, fiesta, mística y temblores de tierra en el Palau Sant Jordi

Mumford & Sons, ese grupo con nombre de negocio familiar antiguo, equipo de londinenses que parecen haber nacido en Tennessee, o tal vez en New Hampshire (el más irlandés de los estados de la Unión), es uno de esos casos de artista a priori excéntrico, ajeno a las modas, que se lleva por delante grandes recintos. Maneja una música con raíces y esmaltes modernos que resulta a la vez recogida y ampulosa, y partiendo de las fibras acústicas, sumando capas de sonido y liturgia, y enfatizando estribillos, logra que lo suyo resuene multiplicado y arrollador en salas como el Palau Sant Jordi, donde volvió este domingo.

Seis años después de la última vez, Mumford & Sons retomaron los favores del público (rozando el lleno: solo algunos asientos vacíos allá en lo alto en esta cita única en España), al que recompensaron con un concierto que pivotó en buena medida sobre sus dos primeros álbumes, pasando más de puntillas por los tres discos en que habían jugado más con la electrónica, y deslizando novedades: las de su obra de regreso a casa, ‘Rushmere’, lanzada el pasado marzo, y las de su rápido relevo, ‘Prizefighter’, que verá la luz el 13 de febrero. De este salieron cuatro canciones, incluida la de apertura, ‘Run together’, con su sintomático banjo inicial (que no tocó el ausente Winston Marshall, evadido en 2021, sino uno de los seis músicos adjuntos al trío original).

El núcleo duro

Con este material todavía no conocido por el público (excepto ‘Rubber band man’, tema con Dozier lanzado hace un mes, cruce muy reconocible de estrofas interioristas y estribillo galopante), la banda nos vino a decir que es un ente creativo vivo y que el folk sigue constituyendo su núcleo duro, aunque luego lo amplifique con vistas al ‘stadium rock’. Destacó también ‘Here’, pieza con ese ADN emotivo y motivador tan suyo, dentro de un primer bloque en que el éxito ‘Little lion man’ tomó por sorpresa a la audiencia, que suministró todo su poderío vocal en una secuencia con cierta vibración ‘springsteeniana’. Recio registro de Markus Mumford, que cantó mientras le daba al bombo. Otro de los temas, ‘Lover of the light’, lo defendió desde la batería.

El escenario B, cuadrilátero montado en la pista, sirvió para la (breve) parcela más desnuda, las fibras acústicas de piezas como la lejana ‘Feel the tide’. No le sacaron mucho partido, más allá de acoger a una traductora, canaria y de nombre Marta, que nos hizo saber que a ellos “les gusta todo de España, menos los futbolistas”, precipitando una mezcla de aplausos y cordiales abucheos. Preguntó cuántos de los presentes “vinieron de Barcelona” y cuántos de otros lugares y, sin un medidor de decibelios a mano, fue perceptible que estos segundos eran mayoría. El turismo musical, ese gran invento.

Toque de Bruce

Mumford & Sons pueden sonar cálidos y cercanos, pero lo que les pone es hacer temblar un gran escenario, y sentir que crean una corriente de energía más grande que ellos. Pasada esa escena ligera, llegó la hora del golpe sobre la mesa, que vino por partes: las dinámicas rock de ‘Ditmas’ y una aparatosa ‘The wolf’, y entre ambas, ‘The cave’, con toque de metales, y la trepidante ‘Roll away your stone’. Lluvia de pirotecnia, sumándose a algunas llamaradas previas.

Esos Mumford & Sons prendieron, más que cuando tiraron de mística hinchada, como en ‘Awake my soul’. También en ‘Timshel’, que el trío cantó agrupado en torno a un micro, y en el festín folk de ‘I will wait’, que condujo a la última carta, el cuarto estreno, ‘Conversation with my son’, solemne cierre de la sesión. Aunque antes, una sorpresa en la noche: ‘I’m on fire’, de Bruce Springsteen, cantada (muy notablemente) por un joven fan salido de las primeras filas cartel en mano. Un aplauso.