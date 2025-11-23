El Català de l'Any, Javier Cercas: entre la verdad y la creación, por Álex Sàlmon

Javier Cercas siempre se ha dado de bruces con la suerte literaria. Y no ha sido una cuestión de brujas o sortilegios, simplemente tener un olfato especial que le conecta con la realidad, pero con la que todavía está por llegar. Así escribió 'Soldados de Salamina' cuando el tema de la Guerra Civil no interesaba, 'Anatomía de un instante cuando el esfuerzo de la Transición estaba denostado, 'El impostor' en el momento en que la sociedad seguía en shock ante las mentiras de Enric Marco que le permitieron llegar a ser presidente de la Amical de Mauthausen y 'Un loco de Dios en el fin del mundo' coincidiendo con la muerte del Papa Francisco. ¿Alguien puede corroborar que no ha sido suerte? Donde no ha existido suerte, sino reconocimiento, es en haber sido elegido Català de l’any 2025 por El Periódico.

Cercas es un escritor con la intuición de los grandes periodistas y una percepción ante la verdad obsesiva. Por ello, su carrera literaria ha estado encaminada, probablemente sin ser consciente, a acercarse a las cuestiones donde se intuye que el relato comunicativo puede desmenuzarse y, al hacerlo, se descubre que es todo lo contrario al que se ha construido. Parece mágico, pero lo que hay son horas de investigación detrás cada libro.

Llegó a Catalunya con cuatro años, un 28 de diciembre de 1966. Lo recuerda por el día de los Santos Inocentes, cuestión comentada, de forma reiterativa, en encuentros familiares. Sin embargo, para el niño Javier aquello no fue una inocentada. Todo lo contrario. La Girona de entonces nada tenía que ver con la lejana Ibarhernando, en la provincia de Cáceres.

El escritor Javier Cercas retratado en Barcelona. / MANU MITRU / EPC

En 1985 se licenció de Filología Hispánicas en la Universitat Autònoma de Barcelona y abandonó Girona para irse a vivir a un piso de la calle Pujol, en el barrio de la Bonanova, donde escribió su primer relato, 'El móvil', reeditado hasta en tres ocasiones y traducido a 12 lenguas, y casi llevada al cine; pero esta es otra historia.

Cercas escribe: “Desde la adolescencia soñaba en secreto con ser escritor, pero no había publicado una sola línea y, que yo recuerde, apenas había escrito un par de cuentos más o menos legibles; a pesar de ello —o quizá precisamente por ello— al volver a Barcelona decidí que había llegado el momento de empezar a escribir en serio. Fue una decisión insensata”. Lo recuerda en uno de los prólogos, hay varios, de 'El móvil'. Sin embargo, esa supuesta insensatez le marcó en una forma de dedicarse a la escritura: la de investigar hasta la saciedad antes de comenzar a redactar. De eso va 'El móvil'. Y haciendo caso a André Gide que aseguraba que el primer libro “alberga en germen toda su obra futura”, en cita de Cercas, lo escrito en la habitación oscura del piso de la calle Pujol fue el faro a seguir. De aquello, hasta hoy.

Su primera novela en serio fue una sorpresa publicada por la pareja editorial compuesta por Beatriz de Moura y Antonio López Lamadrid. 'Soldados de Salamina' (Tusquets, 2001), la historia de un falangista, Rafael Sánchez Mazas, que se salva de un fusilamiento, se convirtió en un fenómeno literario, no sólo en España, sino en el mundo. El éxito volvió a poner de moda el tema de la Guerra Civil, denostado literariamente hasta ese momento.

Tras 'Soldados de Salamina', Cercas transita en una especie de incertidumbre literaria, habitual en un escritor tras un exitazo editorial. Ello se observa en 'La velocidad de la luz' (2005), novela estilo cerquiano, muy autobiográfica, donde el pasado y el presente se entremezclan sin un rumbo fijo, a caballo de mucha frustración y el exotismo de la Universidad de Illinois, donde el escritor vivió e impartió clases durante un tiempo. Todo ello le sirvió para consolidar su carrera cuatro años después con 'Anatomía de un instante' (2009), coincidiendo con un cambio de editorial. En este caso, Mondadori.

El instante es ese momento que permanece en la memoria de los que han visto las imágenes del golpe de Estado del 23-F de forma repetida: un Adolfo Suárez de pie, impertérrito, junto al vicepresidente, el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, y en las alturas del hemiciclo un Santiago Carrillo que seguía fumando esperando que lo fusilaran ahí mismo. En esta obra aparece el Cercas que se estaba gestando desde el pisito de la Bonanova. Un escritor seguro de sí mismo que va a escribir uno de los momentos más trágicos de nuestra democracia jugando entre las novelas de terror y los hechos reales. Horas y horas de investigación para construir una obra fundamental y que ahora ha vuelto a los titulares al hacerse serie televisiva.

Las razones de escribirla son más actuales que nunca, justo ahora que algún joven piensa que la dictadura de Franco tampoco fue para tanto. Lo resume el autor en el prólogo. “A mediados de marzo de 2008 leí que según una encuesta publicada en el Reino Unido la cuarta parte de los ingleses pensaba que Winston Churchill era un personaje de ficción”. Pues eso.

Tras 'Anatomía de un instante', Cercas ha seguido una carrera más que sólida, que le ha conducido a ser nombrado el pasado año miembro de la RAE, donde ocupa la silla R mayúscula. Obras como 'El impostor', libro sobre las mentiras de Enric Marco, que acaba siendo una loa a la verdad y los peligros de los hipnotizadores fakes tan actuales, o 'El loco de Dios en el fin del mundo', el viaje de un ateo a la Mongolia junto al Papa Francisco con el objetivo de preguntarle al Santo Padre si su madre podría reencontrarse con su marido en el cielo, y publicado, por motivos del azar, el mismo mes de su muerte, son títulos que lo han convertido en un escritor de culto, también para lectores en otras lenguas.

Sobre sus premios, habría que citar el Ciutat de Barcelona, que le hizo una especial ilusión, el Nacional de Narrativa y el Planeta, por supuesto, con 'Terra Alta', que supuso su entrada en la novela policiaca, a las que se suman 'Independencia' y 'El castillo de Barbazul'.

Dos de sus características más profundas son no evitar temas delicados que le puedan traer consecuencias complicadas y un sentido del humor fino y directo. Así su recomendación personal a este cronista a la hora de escribir este perfil es que se colgara delante una foto de Georges Clooney. Por supuesto, no ha hecho falta.