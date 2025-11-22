Oques Grasses, Zoo, Txarango... ¿Por qué hay grupos que se separan tras alcanzar la cima?

Que Oques Grasses se dispongan a disolverse estando en lo más alto, tras sus cuatro noches el Estadi Olímpic, en octubre de 2026, un umbral sin precedentes no solo para un artista en catalán sino también a escala española, es un hecho que se suma a otras desbandadas de los últimos tiempos y que invita a examinar las razones. Grupos que lo dejan cuando viven su momento más álgido. Con lo que cuesta llegar ahí arriba (y más, en catalán). Como si separarse fuera un alivio o una liberación. Ahí están otros ejemplos, como los de Txarango, Zoo o La Fúmiga. ¿Qué pasa aquí?

Cada caso es un mundo, pero flota, para empezar, una percepción de que la vida es algo más que el trabajo intenso que comporta la dinámica de una banda, más en un contexto crecientemente competitivo y estresante como el mundo musical actual. Oques Grasses ya resumieron su filosofía de vida en el tema ‘Jubilar-me’: “Ser feliç ja no importa / No està de moda / Ara importa més tenir / molta feina, / molta pasta”, acusaban, y añadían una sentencia tan poco ambiciosa como “jo vull ser el meu gos i passar de tot”. Josep Montero ha expresado en sus (poquísimas) entrevistas su dificultad para conllevar la sobrexposición y su ansia de una vida apacible.

Oques Grasses, en escenario situadio en medio del Palau Sant Jordi, en enero del 2023. / FERRAN SENDRA

Conciliación familiar

Aflora una clave familiar: bandas cuyos miembros ya rondan la cuarentena, tienen hijos y no quieren abdicar de sus responsabilidades privadas. “Hablamos de grupos de hombres y ahí hay un cambio de paradigma: ellos no quieren ser padres ausentes, sino estar en la crianza de los hijos”, destaca el periodista valenciano Josep Vicent Frechina, autor del reciente libro sobre Zoo, ‘Sempre a la contra i avant’ (Sembra Llibres). Este grupo se despidió hace tres años llenando plazas hasta entonces inalcanzables como el Palau Sant Jordi.

Panxo, durante el concierto del grupo valenciano Zoo en el Palau Sant Jordi, en diciembre de 2022. / FERRAN SENDRA

La historia del rock se basa en grupos masculinos cuyos integrantes daban la vuelta al mundo año tras año mientras sus parejas cuidaban de la prole, a la que apenas veían crecer. “Y en la escena en catalán, muchos músicos tienen otros trabajos, que compaginan con las horas de furgoneta cada fin de semana. Artur (Martínez), de La Fúmiga, me lo decía: él ya fue hijo ausente, y hermano, y amigo, y ahora no quiere ser un padre ausente”.

Multiplicar las ventas

La Fúmiga ya decidió en 2022 que se disolvería cuatro años más tarde, explica Ramon Montardit, A&R de Halley Records (sello también de Oques Grasses). “Son músicos que nunca han dejado sus otros trabajos, que han debido compaginar con los bolos con el grupo los viernes, sábados y domingos, y durante el verano. Tienen ganas de recuperar sus vidas como gente normal”, cuenta. Por supuesto, anunciar que una gira es la última multiplica la venta de entradas: La Fúmiga actuará el año que viene dos noches en el Sant Jordi Club y otras dos en el Roig Arena, de València (allí, a 18.000 asistentes por sesión).

La Fúmiga y el público del Canet Rock, en el Pla d'en Sala en julio de 2024. / FERRAN SENDRA

Escepticismo ante el abrazo de la fama, desmitificación del trabajo como eje vital, reconexión con la vida familiar, cuidado creciente por la conciliación. Y agotamiento ante el actual ‘modus operandi’ de la música, el motivo subrayado por Gertrudis cuando anunció su última gira. “Esto se estaba convirtiendo en un trabajo más, con mucha reunión, trabajo de mesa, de redes, y poco escenario”, explica su cantante, Xavi Ciurans. Las leyes del ‘streaming’ jugaron un papel en el hartazgo. “Te decían: ‘ahora haz una colaboración con este grupo de moda’, al que ni siquiera conocías, o ‘tienes que hacer la canción más corta’, o ‘introduce algún anglicismo’. Y la presión por llenarlo todo: hoy, si no haces ‘sold outs’, no eres nadie”.

El mercadeo de la separación

La inquietud por trabajar con otros músicos o ámbitos es otro factor, muy claro en el caso de Manel, cuyos integrantes desarrollaron intereses dispares en sus 15 años de singladura. Guillem Gisbert y compañía son, con todo, una excepción a lo que él llama “el mercadeo de la separación”, y ni siquiera anunciaron su final, que, en sus palabras, no es tal, sino una pausa larga sobre la que no corresponde dramatizar.

El cantante del grupo Manel, Guillem Gisbert, en la gira de presentación de su primer álbum en solitario, 'Balla la masurca!', en la sala Apolo. / Alejandro García / EFE

Lo corriente es lo contrario: notificar el fin de trayecto antes de poner a la venta las entradas para la ceremonia del adiós. Así fue con Txarango, que, en su cima, pero lastrados por diez años de trabajo agotador, vieron como su 'tour' de despedida y cierre, ‘El gran circ’ (30 conciertos, 80.000 entradas agotadas), tuvo que suspenderse por la pandemia. Es una carta que pueden reservarse para el día en que recuperen las ganas, ya que, en la actualidad, solo hay una jugada tan poderosa como la gira de despedida: la gira de regreso, como ilustran los aforos multiplicados que han acompañado a las últimas reuniones, de Antònia Font a El Último de la Fila.