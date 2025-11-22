Lina y Marco Mezquida, fado sin ataduras

“¿Puedo?”, le preguntó Lina a Marco Mezquida antes de sentarse con él en la banqueta del piano en un auditori del Conservatori Liceu lleno hasta la última butaca. Presentaban su primer disco a dúo, “O Fado”, en el Festival de Jazz de Barcelona. Hasta ese momento todo sonaba bien. Un poco envarado, también. Y entonces empezó de verdad el concierto. Como si ese sentarse juntos desatara algo, como si se dieran permiso para liberarse. Ya no eran una fadista de categoría acompañada por un pianista de primera, sin más. Eran dos artistas en sintonía que manejan emociones fuertes. La voz de mercurio de Lina, potente, afinada y afilada, seguía siendo la misma, un centro firme. Pero a su alrededor, el piano de Mezquida orbitaba cada vez distinto. Folklórico, volcánico, épico, según dónde querían llevar cada canción.

Eran casi siempre fados, casi siempre canciones en las que la palabra “alegría” suena a lo contrario, pero Lina y Mezquida encontraban maneras para darle inflexiones distintas. Y aunque el título del disco es “O Fado”, la cantante portuguesa y el pianista menorquín han buscado en otros repertorios piezas que resuenen en la misma frecuencia trágica que la canción portuguesa. “Alma”, poema de un autor brasileño más bien desconocido, Abel Silva, sonó como una de las “torch songs” que cantaba Billie Holiday. El despecho de “El rosario de mi madre” - …“devuélveme mi amor para matarlo, devuélveme el cariño que te di, tú no eres quien merece conservarlo, tú ya no vales nada para mí”- le sentó muy bien a la manera de cantar de Lina, que nunca necesita hacer trampas para llegar a donde quiere, y a propósito o sin querer, por un momento parecía emparentada con María Dolores Pradera.

Lina y Marco Mezquida presentaron su primer disco a dúo 'O Fado' este viernes en el Conservatori Liceu / Lili Bonmatí / Festival de Jazz de Barcelona

Mezquida invocó a uno de sus santos particulares, Keith Jarrett, en el coro extático de “Fado de defensa”, el único “fado tradicional”, explicó Lina, que cantaron esa noche. “Es intenso, ¿no?”, dijo Mezquida tras esa canción. Contó que a Lina la descubrió una noche hace cuatro años en el Clube de Fado de Lisboa, y alabó el poder de conmoción de los fadistas. “Por eso hacéis pases tan cortos, ¿no? Te destrozan tres veces y a casa”. No como los músicos de jazz, dijo solo medio en broma, que le dan vueltas y vueltas a la cosa. El jazz es la lengua materna de Mezquida, pero no la única. En “Lisboa dos manjericos”, una marcha popular que se canta en las fiestas de la capital portuguesa, Mezquida pellizcó las cuerdas del piano para inventarse una sección de cuerdas alegre y saltarina, pero en nada puede conjurar una tormenta. “No volveré” de Chavela Vargas, trágico, mayestático, fue su adiós en el Conservatori. No era fado, pero como si lo fuera.