Entradas para Rels B y el festival Maleducats: dónde comprar y precios

El cantante Rels B será cabeza de cartel del festival Maleducats en su próxima edición, que se celebrará el 9 de mayo en el Parc del Fòrum de Barcelona. Esta será la única actuación del mallorquín en Catalunya durante 2026, según informa el Maleducats en un comunicado este viernes.

Tras el éxito de su edición anterior, Maleducats vuelve a transformar el Parc del Fòrum en "un punto de encuentro dondela música urbana se vive sin filtros", informan desde el festival.

El festival anunciará el resto del cartel durante las próximas semanas, aunque aseguran que mantendrán viva su filosofía: "Música urbana, artistas emergentes y mucha diversidad".

Entradas y precios

Las entradas para el evento musical, que incluyen el acceso al conciertos de Rels B como artista principal, podrán adquirirse a partir del próximo lunes 24 de noviembre a las 12 horas, a través del canal oficial del festival, la página web /esmaleducats.com.

Las primeras entradas para el festival se podrán comprar a partir de 49 euros, aunque los precios incrementarán por tramos de venta.

Artista global

Nacido en Palma de Mallorca, Rels B fusiona trap, R&B, reguetón y ritmos afro. Este 2025, el artista ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos el premio a Mejor Artista Urbano de España en LOS40 Music Awards Santander 2025. Además, 'TU VAS SIN (fav)', el single principal de su último álbum 'afroLOVA 25’', ha logrado entrar en el Top 50 Mundial de Spotify.

Rels B es el artista español más joven en agotar el estadio Foro Sol de Ciudad de México, y alcanzó el #1 del Spotify Debut Global con su álbum 'A New Star (1 9 9 3)', que lo consagró como el artista español más escuchado del mundo en 2024.