Catalunya concentra un tercio de las editoriales de España y supera la media europea por población

Un 31,2% de los editores asociados de España tienen su sede en Catalunya, según los datos más recientes de la Federación de Gremios de Editores de España, correspondientes a 2024. La estadística refleja 268 empresas en Catalunya —de un total de 860 en España—. Sumando todas las iniciativas editoriales dadas de alta, también las de autoedición, la ratio catalana se situaba en 2022 en 84 por cada millón de habitantes, según el Ministerio de Cultura, una cifra superior a la media europea, que ronda las 60.

Por otro lado, la facturación del sector en Catalunya en 2023, último año con cifras disponibles, fue de 1.544 millones de euros, el volumen más alto desde 2009. No obstante, solo un 17% de los ingresos provino de ventas de libros en catalán.

La Comunidad de Madrid encabeza el ranking estatal de editoriales asociadas (38,6% del total), seguida de Catalunya (31,2%). Entre ambos territorios concentran siete de cada diez empresas que forman parte de un gremio —en el caso catalán, del Gremi d’Editors o de la Associació d’Editors en Llengua Catalana—.

El total de iniciativas editoriales dadas de alta en el epígrafe referente a la publicación de libros en Catalunya es de 668 en 2023, el 21,4% del total español. Con estas cifras, la comunidad alcanza una ratio de 84 editores por cada millón de habitantes, superando los 60 del conjunto de España, que se sitúa justo en la media de la UE según Eurostat. Solo nueve de los 27 países de la Unión superan los datos de Catalunya, si bien la Federación Europea de Editores (FEP-FEE) advierte de que los criterios de recuento no son plenamente uniformes entre países.

Aún sin recuperar las cifras previas al 2008

En facturación, según datos del Departament de Cultura, el sector alcanzó los 1.544 millones de euros en 2023, un 7% más que el año anterior, según el anuario estadístico de Cultura. Es la continuación de una tendencia al alza en los últimos años, después de que los ingresos editoriales cayeran un 35% en los cinco años posteriores al inicio de la crisis económica de 2008. Con todo, las cifras actuales siguen sin alcanzar los niveles previos al estallido de la burbuja.

El número de trabajadores también se ha ido recuperando progresivamente en los últimos años, con 5.085 en 2023, la cifra más alta desde 2011, aunque todavía por debajo de los registros previos a la crisis. El número de ejemplares editados en papel sufrió una caída significativa tras el desplome económico mundial, y otra derivada de la pandemia. En 2008 se alcanzó el pico de 195 millones, que fueron bajando hasta los 98 millones en 2020 y han repuntado solo parcialmente hasta cerrar 2023 con 115 millones.

Casi la mitad de las ventas en catalán son libros de texto

Las ventas de libros en catalán sumaron 266 millones de euros en 2023, un 17% del total. El porcentaje se mantiene en niveles similares en las dos últimas décadas. En conjunto, uno de cada cuatro títulos publicados en Catalunya es en catalán, unos 10.000 de los 42.176 publicados —es solo la tercera vez en tres décadas que se superan los 40.000 títulos anuales—.

En cuanto a los volúmenes inscritos en el ISBN, en 2023 llegaron a 23.436 en Catalunya, lo que supone el 26,9% del total español. Aproximadamente uno de cada tres libros registrados es digital, una tendencia que va al alza. La literatura —sumando adultos, infantil y juvenil— supone el 51% del total de la facturación en Cataluña, y los libros de texto, el 17%. Pero si se toma solo el libro en catalán, la literatura baja al 42% y los libros de texto la superan, con un 43%. Además, se observa mayor peso del libro infantil y juvenil respecto al conjunto del sector.

Canales de venta

Por canales de venta, las librerías acumulan más facturación (546 millones) que las cadenas de librerías (337 millones), manteniendo una proporción estable en los últimos años. En catalán se observa la misma tendencia, aunque las cadenas tienen menos peso en favor de empresas e instituciones públicas.