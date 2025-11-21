La gira de The Weeknd roza los 935 millones de euros desde 2022

La gira After Hours 'Til Dawn de The Weeknd se ha consolidado como uno de los grandes fenómenos musicales de los últimos años. Según datos facilitados este viernes por Live Nation, el tour ya acumula más de 934 millones de euros desde su arranque en julio de 2022.

Entre marzo de 2022 y noviembre de 2025, el artista canadiense ha vendido 7,55 millones de entradas y ha ofrecido 153 conciertos en cuatro continentes. La promotora subraya que el ritmo de ventas se ha mantenido estable en prácticamente todos los mercados, con numerosas fechas agotadas en cuestión de horas.

Live Nation señala también que The Weeknd ha destinado unos 7,9 millones de euros a causas humanitarias y que continuará con estas aportaciones en 2026, cuando la gira sumará un nuevo tramo.

After Hours 'Til Dawn ha pasado ya por Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Australia. El calendario de 2026 añade otros 40 conciertos con paradas en México, Brasil, Europa y Reino Unido. El primero será en Ciudad de México y, a partir de ahí, visitará Río de Janeiro, São Paulo, París, Ámsterdam, Milán, Londres, Madrid y Barcelona, entre otras ciudades. El cierre está previsto en Lisboa el 6 de septiembre de 2026.

En Norteamérica, donde la gira ha recalado dos veces, The Weeknd ha ofrecido más de 40 conciertos con todas las entradas vendidas. También ha conseguido varios récords de recaudación, entre ellos el de artista masculino negro más taquillero de la historia en ciudades como Nueva York, Denver, Montreal, Orlando y Houston.