Sebastián Yatra lanza 'La fkn vibra' junto al mexicano Xavi

El cantante colombiano Sebastián Yatra presentó este viernes el sencillo ‘La fkn vibra’, su primer trabajo en colaboración con el artista mexicano Xavi. La canción combina elementos de reguetón con una letra que busca reflejar la energía de una noche entre amigos y la filosofía del artista de disfrutar los momentos espontáneos.
El lanzamiento coincide con una etapa en la que Yatra ha buscado mostrar una conexión más cercana con su público, no sólo a través de la música sino también en sus redes sociales y en sus videoclips, donde comparte imágenes de su día a día y reuniones con amigos.
En ese contexto, el colombiano publicó un carrusel en Instagram con imágenes junto a Xavi del fuera de cámaras del videoclip que acompaña el tema, con el pie de foto: “Salimos de fiesta y terminamos grabando un video”.
Dirigido por Borja Respaldiza, fue filmado con amigos de los cantantes y figuras como la 'influencer' Tammy Parra y la modelo Barbarita.
El objetivo fue capturar “momentos que se quedan para siempre”, sin guión ni poses, reflejando una celebración de la vida cotidiana y la interacción con su entorno, dijo Yatra en un comunicado.
El colombiano explicó también en redes que el tema es una “sensación / energía / imposible de explicar con palabras".
"Los que la entendemos, sabemos lo que es”, agregó, definiendo así el concepto que da nombre al sencillo.
La colaboración con Xavi, quien en 2024 fue reconocido como ‘Artista Nuevo del Año’ en los Premios Billboard Latinos, representa la primera vez que ambos artistas trabajan juntos, combinando la experiencia de Yatra en pop latino con la propuesta del cantante de regional mexicano.
