Cita en el Fòrum
Rels B actuará en el festival Maleducats de Barcelona el 9 de mayo de 2026
Rels B actuará en el festival Maleducats de Barcelona, que se celebrará el 9 de mayo de 2026 en el Parc del Fòrum. Será la única actuación del mallorquín en Catalunya durante 2026, informa el Maleducats en un comunicado este viernes.
El festival anunciará el resto del cartel durante las próximas semanas, y las entradas se podrán comprar en la web del evento a partir del lunes 24 de noviembre a las 12 horas.
- Anatomía de un instante': el primoroso fracaso de Javier Cercas al intentar escribir una novela sobre el 23-F
- Álex García: 'El mayor giro de mi carrera fue cuando dejé de necesitar la validación externa
- The New York Times' dicta sentencia sobre el nuevo disco de Rosalía con una sola frase
- Carmen Thyssen 'abre' su museo en Barcelona para que los estudiantes de arte se despidan del cine Comedia
- Entrevista con Morad tras ser detenido por romper una orden de alejamiento: 'Estoy muy tranquilo, pero siento el acoso policial en mi barrio
- Angélica Liddell cita al público a las 5.45 de la madrugada en el Temporada Alta: 'Las entradas se vendieron en solo 4 minutos
- Mariló Montero gana 'Masterchef celebrity 10' tras las críticas a TVE
- ¿Qué se sabe de la gira de Rosalía y el 'Lux Tour 2026'? Fechas y entradas