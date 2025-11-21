Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rels B actuará en el festival Maleducats de Barcelona el 9 de mayo de 2026

Rels B, durante un concierto en el Palau Sant Jordi en noviembre de 2023.

Rels B, durante un concierto en el Palau Sant Jordi en noviembre de 2023. / Anna Puit

Europa Press

Europa Press

Barcelona
Rels B actuará en el festival Maleducats de Barcelona, que se celebrará el 9 de mayo de 2026 en el Parc del Fòrum. Será la única actuación del mallorquín en Catalunya durante 2026, informa el Maleducats en un comunicado este viernes.

El festival anunciará el resto del cartel durante las próximas semanas, y las entradas se podrán comprar en la web del evento a partir del lunes 24 de noviembre a las 12 horas.

