El negocio japonés de las familias de alquiler llega a la gran pantalla con Brendan Fraser

Alquilar un amigo, un familiar, o un invitado de boda es un servicio que en Japón no resulta difícil de encontrar. En un país donde casi el 40 % de la población admite sentir algún grado de soledad, la práctica llega esta semana a los cines estadounidenses con 'Rental Family', protagonizada por el galardonado actor Brendan Fraser.

Dirigida por la japonesa Mitsuyo Miyazaki, más conocida como Hikari, la obra busca reflejar la realidad de esta práctica relativamente común en su país natal. "Este negocio existe en Japón desde los años 80, pero la gente no lo conocía", explicó la cineasta al medio americano Variety durante la presentación de la obra en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

El filme sigue la vida de Philip Vanderplug, interpretado por el oscarizado Fraser en la piel de un extranjero que llega a Tokio en busca de trabajo como actor y termina envuelto en la industria de las llamadas 'familias de alquiler', donde deberá interpretar a distintos parientes o amigos para sus clientes.

Rodada en la capital japonesa, la obra pretende mostrar, según explicó su directora al medio, "la belleza de la familia elegida". El aislamiento aflora en todas sus vertientes en el archipiélago, donde un 39,9 % de la población reporta sentirse sola según datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar del país asiático publicados este año.

Más de la mitad de los encuestados afirmaron también que no participan en ninguna actividad social en particular. Un aumento de la desconexión social que inquieta en Japón, donde incluso existe un ministerio dedicado a estas cuestiones.

El país registra ya cifras récord de viviendas unipersonales, que podrían convertirse en el modelo de hogar más común en 2040, cuando alcanzarían cerca del 40 % del mercado, según cifras del Instituto Nacional de Investigación sobre Población y Seguridad Social de Japón.

Shoji Morimoto, alquilarse para "no hacer nada"

La necesidad de sentirse acompañados es tal que hay personas que llegan a contratar estos servicios de alquiler, simplemente para que alguien les haga compañía en su día a día. Este es el caso del japonés Shoji Morimoto, que es contratado para, según define él mismo, "no hacer nada".

"Se trata de ir al lugar que me indican, sentarme, comer lo que me traigan, escuchar, y responder de manera simple", explicó Morimoto este mes en una rueda de prensa sobre su libro 'Rental Person Who Does Nothing', publicado en 2019 y donde recopila historias que le han ocurrido durante sus más de siete años de servicios.

De hecho, Morimoto añadió que solo acepta aquellas solicitudes en las que simplemente pueda quedarse sentado y dejar que otras personas tomen las decisiones. Tareas sencillas que van acompañadas de tarifas que oscilan entre los 10.000 y 30.000 yenes (55 a 165 euros aproximadamente), dependiendo de cómo se sienta ese día.

"Si quiero tener más tiempo libre, si hace frío en invierno y no quiero salir de casa, entonces subo los precios", explicó el japonés, que compara su forma de fijar los precios con las técnicas del sector hostelero o la aviación, donde el precio varía según la temporada o condiciones del momento.

"Todos hemos sentido que queremos ser parte de algo y tenemos la nariz pegada al cristal, tratando de entrar", explicó el protagonista Fraser durante su presencia en el TIFF, quien ve esta obra como una forma inusual de satisfacer las necesidades de las personas, y cuyo único antagonista no sería otro que la "apatía" de no entender que, a veces, no hacer nada es lo que alguien necesita para no sentirse solo.