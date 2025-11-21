El mundo ‘noir’ de ‘Blacksad’ se expande con un ‘spin-off’ del sagaz Weekly

Blacksad, el gato detective más famoso del cómic, está ahí en la portada, siempre cual chandleriano Marlowe, de espaldas y junto a un quiosco de prensa en una concurrida calle de la Nueva York de los años 50. Le ilumina parcialmente un rayo de luz, la misma que hace destacar en el centro de la imagen al joven y pícaro Dustin, quien en el futuro se convertirá en el simpático y sagaz periodista de sucesos Weekly, la comadreja amiga y contrapunto del investigador felino. Es la cubierta de ‘Weekly’ (Norma), el primer ‘spin- off’ de la multipremiada y popular serie que el guionista Juan Díaz Canales y el dibujante Juanjo Guarnido iniciaron hace ahora 25 años, recién llegado a librerías.

'Weekly'. / Norma

Este álbum, que lleva el epígrafe de ‘Blacksad Stories’, con lo que no descartan otros futuros ‘spin-offs’, "no surge de la idea de explotar una franquicia sino de las ganas de conocer más al personaje de Weekly", apunta Díaz Canales (Madrid, 1972), que ha dotado a la historia de "un tono más desenfadado sin renunciar al policiaco" que caracteriza los álbumes de ‘Blacksad’. Pero como Guarnido está centrado en la siguiente entrega, además de en otros proyectos paralelos, para bucear en la juventud de Weekly han bendecido al italiano Giovanni Rigano (Cantú, 1977) al frente de los pinceles, a quien llegaron por el consejo de Teresa Valero (‘Contrapaso’), mujer de Díaz Canales. Cuenta Rigano que le ha resultado "fácil" dar vida al futuro periodista reforzando su "carácter juguetón y bromista", porque tiene algo de su propia personalidad, y adaptarse al universo gráfico y la estética de ‘Blacksad’ porque formaba parte de su "cultura comiquera".

Viñetas de 'Weekly'. / Norma

Censura y autocensura

Díaz Canales, también guionista de la continuación de la saga del Corto Maltés de Hugo Pratt (junto a Rubén Pellejero), enfoca aquí el tema del puritanismo religioso, las más que discutibles cruzadas morales y "la censura". "Nunca hemos querido hacer solo obras de entretenimiento. Los artistas somos un altavoz y debemos invitar a que la gente piense, algo de lo que estamos muy necesitados", recalca el guionista. "Trata de la censura que se aplicó en los años 50 a los cómics de misterio, terror y fantasía de EC Comics en Estados Unidos, algo que no es muy conocido por el público en general, pero que es un reflejo de los tiempos que estamos viviendo. Por eso es un debate necesario -insiste-. Fue en realidad una autocensura [Comics Code] de un medio artístico y de entretenimiento que se ve envuelto en una espiral en una democracia basada en la libertad de expresión".

Viñeta de 'Weekly'. / Norma

Descubre el lector cómo Weekly, descarriado lector de cómics ‘noir’ y de terror, lidia con su estrambótica abuela Chana -cuya familia huyó de los pogromos contra los judíos en Ucrania- y, tras ejercer de fotógrafo para la policía (además de dar soplos a la prensa) y ser empleado en una funeraria que esconde algo más que ataúdes, acaba de avispado plumilla.

Página de 'Weekly'. / Norma

En todas sus obras, asume Díaz Canales, está presente la cultura. "Es lo que más nos humaniza, y aquí, teniendo en cuenta que esta serie está protagonizada por animales, tiene aún más sentido". "Mi forma de construir las historias y, sobre todo las tramas policiales, se asienta sobre la base de los personajes -continúa-. Ellos son los que tienen más sustancia y me importan más que la estructura. Son los que hacen que una historia funcione". Tras leer ‘Weekly’, un consejo: volver a la concurrida portada ideada por Rigano y entretenerse identificándolos.