Un miembro de los Fugees, condenado a 14 años de prisión por donaciones ilegales a la campaña de Obama

La estrella del hip-hop Pras Michael, miembro de los Fugees, fue condenado el jueves a 14 años de prisión por envío ilegal de contribuciones extranjeras a la campaña de reelección del expresidente estadounidense Barack Obama en 2012, según medios americanos.

En abril de 2023, el artista estadounidense-haitiano Prakazrel Michel, conocido como Pras, de 53 años, había sido declarado culpable de participar en una campaña de influencia dirigida por un financiero malasio, en el centro de un amplio escándalo de corrupción.

Entre 2012 y 2017, la estrella del hip-hop habría recibido más de 120 millones de dólares del malasio Low Taek Jho, considerado el cerebro del escándalo del fondo soberano malasio 1MDB.

Según la acusación, parte de esa suma habría financiado la campaña de Obama en 2012. Como las donaciones provenientes del extranjero están prohibidas en Estados Unidos, se habrían realizado a través de testaferros y sociedades extraterritoriales.

Pras Michel también había sido declarado culpable de conspiración, falsificación y uso de documentos falsos, y de haber actuado como agente encubierto de un gobierno extranjero.

También estaba siendo juzgado por 'lobbying' ilícito a favor de China en 2017, ante la primera administración Trump. Pretendía solicitar la extradición a Pekín del controvertido empresario Guo Wengui, acusado de haber estafado a miles de inversores por más de mil millones de dólares.

Según The New York Times, su abogado Peter Zeidenberg denunció un veredicto sin pruebas y una pena "completamente desproporcionada". Indicó que su cliente recurrirá la sentencia.

Por su parte, los fiscales habían señalado en 2024 que las directrices federales recomendaban cadena perpetua para Michel. Habían solicitado "una pena severa de prisión", según sus conclusiones escritas, consultadas por la AFP.

Acusaban especialmente al músico de haber "traicionado a su país por dinero" y de haber "mentido sin remordimiento y sin descanso para llevar a cabo sus estratagemas".

Michel, nacido en Brooklyn de padres inmigrantes haitianos, es miembro fundador de los Fugees, junto a sus amigos de infancia Lauryn Hill y Wyclef Jean.

El grupo ganó dos premios Grammy en su apogeo en los años 1990 y vendió decenas de millones de álbumes.