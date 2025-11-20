De C. Tangana a Linda Evangelista, personalidades de la cultura y la moda acuden a la presentación de la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña

Destacadas figuras de la moda, el arte, el cine y la vida social se dieron cita una vez más en A Coruña para participar en la fiesta de inauguración de una de las exposiciones de la Fundación MOP, en este caso la antológica de la celebérrima fotógrafa Annie Leibovitz, que lleva el nombre de Wonderland.

El acto se llevó a cabo este miércoles en la propia nave del muelle de la Batería que alberga la muestra, al que llegaron desde el hotel NH Finisterre los invitados, entre los que se encontraban la propia Leibovitz, el cantante C. Tangana, el diseñador belga Ludovic de Saint Sernin —autor de una reciente colección para Zara—, el arquitecto David Chipperfield acompañado de su mujer, Evelyn, y su hija, Celeste, el director y guionista Luca Guadagnino, y las modelos Linda Evangelista, Karen Elson y Eugenia Silva.

En la fiesta también estuvo presente la fotógrafa Sakia Lawaks, habitual en los actos organizados por Marta Ortega, quien también en esta ocasión se encargó de tomar imágenes y en cuyas redes sociales colgó un breve vídeo en el que se ve a Leibovitz bromeando con un invitado. «¿Estás contenta?», le pregunta. «Estoy contenta de haberla acabado», responde la artista entre risas.

El abrazo en el que por la mañana se fundieron Marta Ortega y Annie Leibovitz durante la presentación a las autoridades de Wonderland revela la pasión que tanto la artista como la Fundación MOP han puesto en este proyecto. La fotógrafa estadounidense agradeció a Marta Ortega y Carlos Torretta su esfuerzo para hacer posible esta iniciativa y se declaró entusiasmada por el lugar elegido para exponer sus obras, debido a la proximidad del mar.

Cuando Ortega respondió a sus palabras dándole las gracias por aceptar la propuesta, fue cuando Leibovitz no dudó en abrazarla para atribuirle a ella el mérito y asegurar que sin la presidenta de la fundación no habría sido posible este proyecto. Ortega dijo que contar con esta muestra en la ciudad es un «orgullo y un honor» y se mostró convencida de que atraerá a A Coruña a numerosas personas, deseosas de contemplar las obras que en ella se exhiben.

Una comitiva de unas cuarenta personas fueron las afortunadas en conocer de antemano la exposición. Además del matrimonio Ortega-Torretta, participaron en el recorrido Óscar García Maceiras, CEO de Inditex; Óscar Ortega, director de la Fundación Amancio Ortega; Roberto Cibeira, CEO de Pontegadea; Gonzalo Castro, teniente de alcaldesa de A Coruña; Miguel Lorenzo, portavoz municipal del Partido Popular; Francisco Jorquera, portavoz municipal del BNG; y Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria, además de altos cargos de Inditex.

La reconocida fotógrafa ejerció de guía

Leibovitz no solo es la primera mujer cuya obra fotográfica se expone en la nave de la Fundación MOP, sino también la primera persona que acude a ella, en la que incluso ejerció de guía durante la visita realizada. Como en las exposiciones anteriores, una pantalla gigante recibe a los visitantes para proyectar un documental en el que diferentes personas hablan sobre la en este caso autora de las imágenes. «Figura histórica», «una mirada única» y «cuenta una película con una sola foto» son algunos de los comentarios expresados por los participantes en el documental, entre quienes aparecen Bruce Springsteen y Patti Smith.

La vinculación de Leibovitz con la música queda patente en el gran mural formado por decenas de fotografías de la gira de 1975 de los Rolling Stones, el primer gran trabajo que realizó, ya que fue el lugar elegido para que explicara a los asistentes su trayectoria profesional. En otros puntos de la muestra aparecen sus fotografías de actores, así como las de Springsteen y Smith para la revista Rolling Stone. También hay hueco para sus creaciones para el magazine Vogue, así como para los dos retratos realizados a Penélope Cruz, que reflejan la relación de la artista con España, a cuyos reyes Felipe y Letizia también fotografió recientemente.