El nuevo Sónar destapa sus primeras cartas: de Kelis a Cabaret Voltaire

El Sónar de 2026, el primero tras la marcha, anunciada el mes pasado, de los fundadores del festival, y el relevo a cargo de François Jozic, comienza a cobrar forma y ya está atada la primera remesa de artistas del cartel. La cantante neoyorkina Kelis, reconocida por ‘hits’ como ‘Milkshake’, ofrecerá su primer concierto en España tras 26 años de carrera, dentro de una programación de más de 100 actuaciones que, anuncia la muestra, irán “del r&b al drum’n’bass, el grime, el house, el techno y multitud de otros géneros”.

El cartel, que se desplegará del 18 al 20 de junio, ofrece al rapero y productor británico Skepta, así como a figuras reconocidas de la escena techno como son el dúo berlinés Modeselektor y las productoras y ‘dj’ belgas Charlotte de Witte y Amelie Lens. Destaca un nombre histórico de la música electrónica más experimental, muy influyente en los sonidos industriales, Cabaret Voltaire, trío británico creado en 1973 que, tras la muerte, hace cuatro años, de uno de sus integrantes, Richard H. Kirk, conserva a dos miembros fundacionales, Stephen Mallider y Chris Watson.

François Jozic, nuevo director del Festival Sónar, en Barcelona. / Marc Asensio Clupés

Este avance de programación cuenta con figuras en desarrollo como la británica Nia Archives, el tándem ‘ambient’-experimental Julianna Barwick & Mary Lattimore, el trío danés dance punk WhoMadeWho y el dúo francés techno-hyper pop Ascendant Vierge. A ellos se suman los ‘dj sets’ de Chris Stussy, Sammy Virji, KETTAMA, Joy Orbison, Boys Noize, Ogazón, ISA y Alba Franch.

Este Sónar, el 33º, será el primero que se desarrolle íntegramente en el recinto de Fira Gran Via, en L’Hospitalet, dejando atrás las separaciones entre Sónar de Día y Sónar de Noche con una programación interrumpida desde la tarde hasta la madrugada. El festival confirma que el Sónar+D no se trasladará a L’Hospitalet, sino que celebrará su 14ª edición en un enclave del municipio barcelonés “que se anunciará muy pronto”, programa complementado con una serie de “instalaciones inmersivas, arte digital y propuestas interactivas” que sí tendrán lugar en Fira Gran Via. La nueva edición del festival cuenta con un video de presentación a cargo del dúo audiovisual barcelonés Boldtron.