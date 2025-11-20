Los estudiantes de arte abren el Museu Carmen Thyssen de Barcelona para despedir el antiguo cine Comedia

Aún faltan dos largos años para que el Museu Carmen Thyssen Barcelona empiece a operar como tal en el antiguo cine Comedia, pero sus impulsores, con Carmen Thyssen a la cabeza, han querido escenificar este jueves su desembarco en la milla de oro de la capital catalana con una curiosa presentación mitad 'happening' artístico mitad accidentada comparecencia de prensa. Un embrollo en forma de 'performance' y con colocón de aerosol con la que el museo quiere mostrar su línea educativa y abrir puertas antes de cerrarlas durante una larga temporada. "Es la primera vez que pongo los pies desde que venía cuando era pequeña", anuncia la baronesa.

Porque, apunte extramuseístico para empezar, Tita Cervera asegura no haber renunciado a nada, menos aún a su título. “No he perdido nada, qué tontería. Eso son cosas que se inventan”, despeja de buenas a primeras.

Sigamos. Sobre el papel, lo de este jueves es un colorido homenaje a la historia del emblemático cine Comedia, cerrado desde enero de 2024, y el primer paso en lo que se anuncia como un "diálogo con la comunidad creativa de la ciudad". Un llamativo funeral antes de que la piqueta empiece a hacer de las suyas en algún momento del año que viene, cuando se espera que el proyecto salte de los despachos a los andamios.

En el patio de butacas, de la teoría a la práctica, cerca de un centenar de estudiantes de escuelas de arte y diseño de la ciudad agitan sprays, tunean asientos y, en cierto modo, estrenan el museo. "Algún día podréis contar que habéis sido los primeros en exponer en el Museu Carmen Thyssen de Barcelona", celebra Vicente Suárez, director de la agencia de comunicación encargada de organizar el sarao. “Por expreso deseo de Carmen, sois los primeros”, jalea.

Carmen, acompañada por el equipo de televisión que está realizando un documental autobiográfico, se suma al coro. "Un inicio así es maravilloso", dice. A su lado, su hija, también Carmen, lo explica un poco mejor. "Es un buen ejemplo de lo que quiere ser este museo: no solo para las grandes obras, también para los estudiantes", asegura. "Lo que pretende el museo es exponer obra consagrada y llegar a las nuevas generaciones a partir de otros artistas contemporáneos y lenguajes digitales", completa Guillermo Cervera, sobrino de la baronesa y su mano derecha en asuntos museísticos.

A sus espaldas, 500 butacas intervenidas con peluches, carteles de 'Se alquila' y 'Es lloga' y toneladas de spray acrílico. Poco que ver con Ramon Casas, Ricard Mir, Santiago Rusiñol y, en fin, la colección de pintura catalana de los siglos XIX y XX que se prevé ocupe el futuro museo, pero plena sintonía, se supone, con la rama educativa y el querer estrechar lazos con las escuelas de arte y la comunidad artística. Para reforzar esta idea, también se ha convocado al antiguo cine a VIPS de lo suyo como los ilustradores Javier Mariscal y Jordi Labanda, el artista urbano TVBoy, el pintor Guillermo Lorca, el diseñador de moda Pablo Erroz, el bailarín Julio Bocca, la modelo Judith Mascó y la chef Carme Ruscalleda, entre otros. No queda muy claro qué hace ahí, pero el presentador del acto les anima a charlar con los estudiantes y brindarles algún que otro consejo.