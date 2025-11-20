Muere a los 63 años Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y también integrante de Primal Scream durante varios años, ha fallecido a los 63 años. La familia lo confirmó este jueves a través de redes sociales.

“Con el corazón lleno de pena, debo anunciar el triste fallecimiento de mi hermano Gary ‘Mani’ Mounfield. RIP RKID”, escribió Greg Mounfield en Facebook.

El hermano del músico acompañó el mensaje con una fotografía en la que Mani aparece sonriente junto a una mujer. El pie decía: “Reunido con su preciosa esposa Imelda”.

Trayectoria en dos bandas clave del rock británico

Según publicó el diario The Times, citando a fuentes familiares, Mounfield murió en su casa de Stockport (noroeste de Inglaterra) después de desplomarse. Aunque se avisó a los servicios de emergencia, los sanitarios no pudieron reanimarlo.

Mounfield se incorporó en 1987 a The Stone Roses, unos años después de la formación del grupo, y permaneció en la banda de Mánchester hasta su separación en 1996.

Tras aquella etapa, se unió a Primal Scream, con quienes tocó hasta 2011. Ese año dejó el grupo para acompañar de nuevo a los Roses en su regreso a los escenarios.

La noticia de su muerte desató homenajes inmediatos. El cantante de The Stone Roses, Ian Brown, publicó en X: “Descansa en paz Mani X”.

Liam Gallagher, vocalista de Oasis, aseguró estar “totalmente conmocionado y absolutamente devastado” y definió al bajista como “su héroe”.

El fallecimiento llega dos años después de la muerte de su esposa, Imelda, que padecía un cáncer de intestino. La pareja tuvo dos hijos gemelos en 2013.