Laura Andrés lanza ‘Zero’ y pide a los festivales que "se atrevan a salirse de su línea, que siempre ves los mismos nombres"

En su cuarto álbum, ‘Zero’, Laura Andrés refleja "un momento de ‘reset’, de pausa", precipitado por un hecho disruptivo que puede ser “una enfermedad, la pérdida de alguien cercano o quedarte sin trabajo”. El número cero "no tiene carga ni positiva ni negativa, es bonito y poético, e indicado para iniciar un viaje de sanación a partir de un momento doloroso", observa la pianista de Sabadell (ahora residente en Vilassar de Mar), que este viernes ofrece dos conciertos en El Molino, ambos con las entradas agotadas.

A diferencia de discos anteriores, donde tocó pianos Steinway y contó con pinceladas de violín, violoncelo o ‘hang’, en ‘Zero’, disco grabado en el estudio de Dani Ferrer (Love of Lesbian), la única fuente sonora es un piano de pared antiguo, "de luthier, montado por piezas y donde suenan todos los martillitos y mecánicas que generalmente se intenta que no se oigan". Se trataba de "buscar la proximidad máxima, que el oyente sienta que el piano está ahí a su lado", explica. Y cita a músicos como el alemán Nils Frahm o el islandés Olafur Arnalds, que “utilizan esos recursos de organicidad”. ¿Reconoce una vibración nórdica en esas composiciones que transmiten recogimiento, tal vez aislacionismo? “Es lo que me sale, aunque yo sea absolutamente mediterránea de carácter”.

Una de las canciones se titula ‘Hygge’, que en danés y en noruego equivale a una mezcla de confort, calidez y bienestar. “Cuando ahí fuera hace frío y estás a gusto en casa con la mantita”, indica. Forma parte de un repertorio que desliza todo un recorrido temático, partiendo de ‘Lamento’, un inicio triste, enraizado en la muerte de su padre. “Todo el disco es casi una premonición, porque lo compuse en unos pocos días de un mes de marzo y en septiembre él fallecía”, explica. A partir de ahí, las piezas están encaminadas a “respirar, ir apreciando las pequeñas cosas del día a día y volverte a conectar con la vida”.

Retrato de la pianista y compositora Laura Andrés durante la sesión fotográfica realizada para El Periódico. / Zowy Voeten / EPC

Algoritmos sin rostro

Una de las canciones, ‘Letter’, destaca por su número de audiciones en las plataformas. ¿Qué ha ocurrido? “Se ha colado en una lista de Apple Music, así de sencillo. Acumula más de un millón de escuchas, 700.000 de ellas en Estados Unidos, porque está en una lista llamada ‘Calma’”, explica, sorprendida ante un hecho sobre el cual ella no tiene ningún control. “Sí, somos esclavos del algoritmo, que detecta que esa canción tiene más escuchas que otras y la coloca allí. ¡Ojalá todas mis canciones estuvieran en listas! El problema es que no puedes hablar con nadie. Ni sabes de quién depende”.

Ella es una artista autogestionada que ha superado algún que otro momento de crisis existencial, cuando sopesó cortar con todo y hacerse guardia forestal. Pero la perseverancia es su norma. “¡Soy muy pesada, la pianista más pesada de Catalunya!”, ríe. Fue profesora en ‘OT’, edición de 2017-18, donde tuvo como alumnas a dos figuras hoy muy populares. “Amaia es de la especie de Rosalía. Son de la misma tribu. Tiene un aura, una luminosidad. Aitana no la tiene, pero canta bien, es muy trabajadora y la han conducido muy bien”. Ella actuó en la gala Català de l’Any, de EL PERIÓDICO, en 2023, y no pierde ocasión de aprovechar espacios para proyectarse: tras tomar parte en ‘Vosaltres mateixos’, de Andreu Buenafuente (TV3), ahora está en ‘Gran Tonino’, con Nina, en 2Cat. Y se prepara para viajar a Argentina, donde rodará un documental sobre los últimos días de Manuel de Falla.

El efecto 'Lux'

El éxito de Ludovico Einaudi, que el próximo junio actuará en el Palau Sant Jordi, invita a pensar que una propuesta instrumental, de piano, puede llegar al gran público. “¡Todos queremos ser Ludovico Einaudi!”, exclama. “Aunque en sus conciertos no se expone nada: toca piezas en versión facilitada, con menos notas. Pero el público vive una experiencia: sentarte, respirar, sentir... Es bonito”. Cree que “la etapa reguetonera se está apagando un poco” y que ‘Lux’, de Rosalía, “hará que la gente escuche otras cosas, como una sinfonía de Beethoven”. Y pide más atrevimiento a los programadores catalanes de festivales y fiestas mayores. “Que se atrevan a salirse un poco de la línea. En los carteles ves siempre los mismos nombres”.

En El Molino interpretará el álbum al completo y luego recuperará algunas piezas de discos anteriores con un trío de cuerda integrado por Roser Loscos, Lídia Millet y Guillem Gràcia. Este último, violoncelista, es “el Lamine Yamal de la música clásica, un niño de 20 años que está ganando concursos en todas partes”.