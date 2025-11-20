Crítica de 'Wicked 2': Un musical fantástico sobre el odio y la diferencia con Ariana Grande como princesa popular

'Wicked 2' Año: 2025 Dirección: Jon M. Chu Intérpretes: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey Estreno: 21/11/2025 ★★★

Rodadas al parecer al mismo tiempo, ‘Wicked 2’ no es la secuela de ‘Wicked’, estrenada hace justo un año, sino la segunda parte de una película concebida como una sola unidad y que adapta el musical de Broadway que podríamos definir como una historia alternativa a la famosa ‘El mago de Oz’. No faltan la ciudad esmeralda, el camino de baldosas amarillas, la bruja malvada del Oeste –que en realidad es la bruja buena, pero su historia se tuerce–, el mago de Oz, el arco iris, Dorothy (a quien nunca vemos la cara para tener siempre presente a Judy Garland), el hombre de hojalata, el tornado, los ‘munchkins’ –que aquí no son actores enanos como en el filme de 1939– y unos monos voladores que parecen salidos de la franquicia de ‘El planeta de los simios’.

La paleta cromática es suntuosa, pero los números musicales resultan fríos y estáticos. La historia avanza sin ellos, lo que no es buena señal en un musical. Pero la historia es tan poderosa y el diseño de producción tan ingenioso que olvidamos pronto la fragilidad de las canciones en esta lectura nada disimuladamente ‘queer’ de las relaciones entre la bruja de tez verde y la chica popular que encarnan Cynthia Erivo y Ariana Grande, las dos caras de una misma moneda sobre la diferencia, aquí y en el mundo bello y perverso de Oz.