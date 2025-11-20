Crítica de la película 'Jay Kelly': ponga un George Clooney en su vida

'Jay Kelly' Intérpretes: George Clooney, Adam Sandler, Billy Crudup, Laura Dern Año: 2025 Estreno: 21 de noviembre de 2025 ★★★

La nueva película de Noah Baumbach no parece tener nada nuevo o relevante que decir acerca del mundo del cine o de las luces y sombras de quienes lo habitan que no sepamos ya gracias a ficciones como ‘8 ½’ (1963) o ‘Recuerdos’ (1980), con las que se muestra erróneamente convencida de estar dialogando mientras también toma préstamos de otros títulos como ‘Fresas salvajes’ (1957) y ‘All That Jazz’ (1979). Su protagonista, un astro de Hollywood a quien se supone que no debemos identificar con George Clooney pese a que está encarnada por él y tiene su misma filmografía, sufre un conflicto de identidad que lo impulsa a embarcarse en un viaje por Europa junto a su mánager, también inmerso en su propia crisis personal y a quien un Adam Sandler soberbio convierte en el personaje más interesante de la película.

Entretanto, ‘Jay Kelly’ sugiere que su personaje titular representa el narcisismo, la arrogancia y la adicción a la fama que imperan en el mundo del cine hasta que, llegado el momento, decide que esas actitudes son pecadillos disculpables dado el poder mágico e inigualable de estrellas como Clooney para hacernos a todos felices. En realidad, lo único que la película acaba dejando claro es que Baumbach, en su día retratista dotado de una mordacidad excepcionalmente certera -véanse ‘Una historia de Brooklyn’ (2005) y ‘Margot y la boda’ (2007) para comprobarla-, se ha rendido al sentimentalismo y la autocomplacencia.