Los cines Verdi ganarán dos nuevas salas ocupando el espacio de un supermercado contiguo

Los cines Verdi celebrarán en 2026 su centenario como los cines en activo más antiguos de Barcelona y ampliando en dos nuevas salas sus instalaciones, según ha anunciado este jueves el consejero delegado de A Contracorriente Films, Adolfo Blanco.

En la presentación de los actos del centenario, a la que han asistido representantes políticos de Ayuntamiento, Generalitat y Ministerio de Cultura, se ha puesto en relieve la "excelente salud" de los Verdi, cuyos espectadores crecieron en 2024 un 30 % respecto al año anterior, alcanzando el medio millón.

Blanco ha recordado que "uno de los hechos fundamentales en la historia de los Verdi fue la visión de Enric Pérez, que impulsó la versión original subtitulada y la posterior expansión al convertirlo en un multicines que transformó el Verdi en un símbolo del mejor cine de autor".

Las celebraciones comenzarán el próximo mes de diciembre y se prolongarán hasta el 11 de febrero de 2027, e incluirán proyecciones especiales, estrenos y exposiciones, ha confirmado Blanco.

La plataforma 3Cat ya dispone de la colección '100 anys dels Verdi', con una selección de 58 títulos que han marcado la historia de las populares salas del barrio de Gràcia, entre ellos 'La novena puerta', 'Un profeta', 'Buenas noches y buena suerte', '8 1/2', 'Fanny y Alexander', 'El nombre de la rosa', 'Mi hermosa lavandería', 'El piano', 'Caramel' o 'Paris, Texas', que se irán incorporando progresivamente hasta finales de 2026.

Entre marzo y mayo del próximo año, habrá proyecciones gratuitas en las Bibliotecas de Barcelona con títulos como 'La biblioteca de los libros rechazados', 'La sociedad literaria y el pastel de piel de patata', 'El editor de libros', 'Sueños de una escritora en Nueva York', 'Libreros de Nueva York', 'El ciudadano ilustre' o 'El caso Padilla'.

Se publicará en febrero próximo asimismo un libro conmemorativo del centenario, editado por Plataforma Editorial, con textos de Josep Maria Contel, Enrique Pérez y Paz Recolons, una obra que reunirá cerca de 300 imágenes que permiten recorrer la historia del cine y del barrio de Gràcia.

También está previsto el estreno del documental 'La vida es Verdi', dirigido por Berta García Lacht y coproducido conjuntamente con Isabel Coixet, un homenaje al séptimo arte y a la comunidad que rodea a los Verdi, con entrevistas, humor e imágenes que reivindican la importancia de mantener viva la gran pantalla.

El festival BCN Film Fest, que tiene su sede en los Verdi, celebrará su décima edición dedicando el próximo año su sección 'Imprescindibles' al centenario de los cines, recuperando títulos fundamentales de su historia.

La Biblioteca Jaume Fuster acogerá del 27 de abril al 31 de mayo una exposición coordinada por Josep María Contel, con un recorrido visual por la historia de las salas y el barrio.

En un contexto en el que los antiguos cines han sido sustituidos por supermercados o comercios multinacionales, Blanco ha anunciado con satisfacción que "los Verdi se ampliarán ocupando el espacio de un supermercado contiguo a su espacio".

Según la responsable de los Verdi, Paz Recolons, con esta ampliación "los Verdi pasarán en octubre de las actuales nueve pantallas a once y las obras comenzarán a partir de febrero, con lo que el aforo global se incrementará en 200 butacas y llegará a 1.750".

La historia de los Verdi comenzó el 11 de febrero de 1926 con la proyección del filme francés 'Los náufragos del destino', que, según Blanco, han localizado y está en proceso de restauración para poder proyectarlo a lo largo del próximo año, "aunque no sea un clásico".