Cuando el amor no necesita pociones: ‘Lelisir d’amore’ vuelve al Liceu

La ópera ‘L’elisir d’amore’ del compositor italiano Gaetano Donizetti vuelve al Gran Teatre del Liceu del 22 de noviembre hasta el 15 de diciembre bajo la producción de Mario Gas y la dirección de Diego Matheuz.

Ambientada en esta versión en un pueblo italiano en 1933, la obra le da un giro a la tradición de las pociones de amor, ya que aquí los personajes consiguen estar juntos gracias a sus propias acciones, y no por la magia de un brebaje. El protagonista masculino, Nemorino, conquista a Adina por su determinación, no por un elixir de amor.

Ensayo de 'L’elisir d’amore', que vuelve al Liceu. / ANTONI BOFILL / ACN

El director de escena, Mario Gas, ha explicado que ubicar la historia durante el siglo XX y no el XVIII aporta “aires de proximidad” y la acerca más al público. Su intención es ofrecer al espectador la oportunidad de conectar con la ópera y su esencia teatral: “Para que las cosas sigan vivas hay que amoldarse, la gran virtud de la reposición es que realmente el espectáculo está muy vivo, y cada reparto y cada actor tiene su manera de expresarse, pero las escenas se resuelven a partir de la organicidad de cada persona, y eso le da un punto de frescura”.

Desde su última representación en 2018 en el Liceu, ‘L’elisir d’amore’ no ha sufrido grandes cambios estructurales ni en el decorado, pero Leo Castaldi, el repositor, ha explicado que la diferencia está en los detalles de la construcción de cada escena: “Hay que dejar un espacio para la creatividad de los cantantes porque a veces hay riesgo de imponer una jaula, pero he intentado encontrar la manera de individuar los rasgos de una producción. Para mí lo que cambian son los intérpretes y lo que eso conlleva”. Castaldi considera que el secreto del éxito de esta ópera reside en el aspecto de celebración: “Es un espectáculo en la que el público participa y donde el planteamiento dramatúrgico sigue rompiendo la cuarta pared y creando una comunicación muy directa entre los cantantes y el público”.

Ensayo de 'L’elisir d’amore', que vuelve al Liceu. / ANTONI BOFILL / ACN

Serena Sáenz, quien debuta en el rol de Adina, ha afirmado estar encantada de hacer “un poquito de comedia, drama y amor” con este personaje. Sáenz ha descrito a Adina como una mujer segura de sí misma que tiene a los hombres del pueblo embelesados, pero que al final se enamora de Nemorino, a quien conoce desde que son pequeños: “Ella se da cuenta de manera profunda que no le interesa el amor de un día, sino el amor de Nemorino por los sacrificios que hace, que valen oro, y es la declaración de amor más grande que puede hacer”.

El personaje de Nemorino lo interpreta Javier Camarena, quien debutó en el Liceu hace 13 años con el mismo papel. El cantante ha explicado que a su personaje se lo suele tomar como un “tonto”, pero que no todos tienen su motivación para hacer lo que él hace con tal de conquistar a Adina. Además, siente que la interpretación que hizo del personaje hace 13 años a la de ahora es diferente: “Antes tenía muchos gestos y reacciones ingenuas e infantiles porque lo pensaba más joven, pero ahora entiendo que Nemorino es alguien que simplemente está enamorado”.

La producción cuenta con tres elencos, donde el papel de Adina lo encarnan las sopranos Pretty Yende, Marina Monzó y Serena Sáenz, y el papel de Nemorino lo interpretan los tenores Javier Camarena, Michael Spyres (que debuta en este papel) y Filipe Manu (ganador del Concurso Viñas 2024).

El reparto lo completan Huw Montague-Rendall y Carles Pachon en el papel del sargento Belcore, y Ambrogio Maestri, Fabio Capitanucci y Simon Orfila como el charlatán y carismático Dottore Dulcamara.