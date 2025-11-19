Las Migas celebran su Latin Grammy con un concierto sorpresa en el metro de Barcelona

De Las Vegas al metro, y del metro al Palau de la Música. Esa ha sido la semana de Las Migas, que el pasado 13 de noviembre recogieron un Latin Grammy por 'Flamencas' y este miércoles se han presentado por sorpresa tocando en el metro de Barcelona.

Esta actuación, enmarcada dentro del 57º Festival de Jazz de Barcelona, ha sido una pequeña antesala al concierto de mañana jueves 20 en el Palau de la Música Catalana, en el que compartirán con su público este reconocimiento.

Sobre las 13:00 horas, el cuarteto ha tomado la estación de Diagonal del metro de Barcelona, con una actuación de cerca de media hora en la que han interrumpido el bullicio del suburbano para regalar 30 minutos de flamenco.

El grupo musical Las Migas durante un concierto sorpresa en la estación de metro de Diagonal, a 19 de noviembre de 2025, en Barcelona / Lorena Sopêna / Europa Press

Mejor álbum de música flamenca

La cosa ha comenzado con 'Ojitos verdes', cuyos primeros compases han hecho parar a unos pocos curiosos, que han ido aumentando a medida que Las Migas seguían con 'Celos' y 'Agua', dos de los cortes incluidos en su último trabajo, hoy reconocido como mejor álbum de música flamenca de 2025 en los Latin Grammy.

"Nos sentimos bien tocando en todos los sitios, porque para llegar a Las Vegas hemos hecho muchas cosas antes y nunca perderemos ese sentido de la realidad y de la humildad", ha explicado a EFE Marta Robles, una de las fundadoras de la agrupación, antes de comenzar la actuación.

"Yo estudiaba en el conservatorio y me fui a vivir a Ámsterdam, donde me puse a tocar en las calles con mi hermana. Ahí empezaron mis ganas de dedicarme a la música un poco más canalla que la clásica, por lo que empecé con el flamenco. Así que me parece como reconectar un poco con esos principios", ha agregado Robles sobre actuar en el metro.

Estación llena

Ya con la estación llena de gente, que ha detenido su rutina diaria para escuchar un rato de buen flamenco, Las Migas han continuado con 'Buen rollo', para cerrar su aparición sorpresa con 'Antonia'.

Sin embargo, este último tema no es la despedida del cuarteto de la ciudad, ya que mañana, jueves 20 de noviembre, Las Migas actuarán en el Palau de la Música Catalana dentro del Festival de Jazz de Barcelona con más de mil entradas vendidas.

"Para nosotras es como un sueño, porque el Palau es el lugar más bonito que hay en Barcelona para tocar junto con el Liceu y presentar este disco 'Flamencas' con toda nuestra banda y un montón de colaboraciones es muy especial", ha comentado la cantante y guitarrista de Las Migas sobre un concierto en el que también participarán músicos como Macaco o Andrea Motis.

"Además, como no hemos celebrado realmente todavía el Grammy, creo que es el mejor sitio, junto al público de Barcelona que siempre ha sido el más fiel desde los principios", ha seguido Robles, quien tiene "muchas ganas de que llegue mañana, reírnos, disfrutar, llorar un poquito y lo que haga falta".