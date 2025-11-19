Lia Kali, Svetlana, Judit Neddermann & Pau Figueres y el festival Empremtes, entre los ganadores de los Premios ARC 2025

La XXIII edición de los Premios ARC ha premiado a Svetlana, Judit Neddermann & Pau Figueres, Lia Kali, Juantxo Skalari & La Rude Band, el periodista Nando Cruz, y los festivales Empremtes y Recòndit, entre otros, en una gala que se ha celebrado por primera vez en Tarragona.

Los premios han distinguido este año a 12 proyectos y figuras del sector. Svetlana recibió el galardón a Artista o Grupo Emergente, el premio a Mejor Gira de Jazz, Música Clásica o Tradicional recayó en Judit Neddermann & Pau Figueres, mientras que Lia Kali fue reconocida con el galardón a Mejor Gira de Autoría Propia.

En el ámbito familiar, Xiula se llevaron el premio a Mejor Gira para Público Familiar y Piratas Rumbversions fueron distinguidos en la categoría de Mejor Gira de Versiones o Tributos. Por su parte, la Orquesta Saturno obtuvo el premio a Mejor Gira de Orquesta o Grupo de Baile.

Más premiados

En la categoría internacional, Juantxo Skalari & La Rude Band se alzaron con el reconocimiento a Mejor Gira Internacional. En el ámbito de la comunicación musical, el periodista Nando Cruz fue premiado por su trayectoria y rigor profesional.

Respecto a las programaciones culturales, las Festes de Santa Tecla de Tarragona fueron distinguidas como Mejor Programación de Fiesta Mayor; el Festival Empremtes recibió el premio a Mejor Programación de Festival o Ciclo de Conciertos de Medio y Gran Formato; el Festival Recòndit fue reconocido en la categoría de Pequeño Formato, y la sala New Fizz, de Barcelona, obtuvo el galardón a Mejor Programación de Espacio Musical o Sala de Conciertos.

Actuaciones

La gala ha contado con las actuaciones de Kelly Isaiah, el encargado de abrir la noche con una interpretación 'Dos cors perduts'; Lecocq, que estrenó el tema inédito 'Parapents'; OKDW, con la interpretación de 'Cuc', y Big Black Rhinos, que cerraron las actuaciones con 'Come Back Home'. Además, por primera vez, la gala contó con intérpretes de Lengua de Signos.

Asimismo, durante la mañana, se ha celebrado la jornada profesional ProARC 2025 Tarragona, con la colaboración del ICEC, la Diputación de Tarragona y el Ayuntamiento de Tarragona, un espacio de encuentro entre instituciones públicas, empresas y profesionales del sector, para "fomentar la contratación artística, la dinamización económica y nuevas oportunidades de negocio".