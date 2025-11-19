Keira Knightley debuta en la literatura con un cuento inspirado en sus dos hijas e ilustrado bellamente por ella misma

Keira Knightley (26 de marzo de 1985; Teddington, Londres,), la famosa actriz de filmes como 'Piratas del Caribe', 'Orgullo y Prejuicio' o 'Anna Karenina', y de series como 'Palomas Negras', en Netflix -donde el mes pasado se estrenó 'La mujer del camarote 10', uno de los últimos éxitos de la citada plataforma-, acaba de despuntar como prometedora escritora e ilustradora de cuentos, con el título 'Te quiero igual que siempre'.

La obra, que sale a la venta este 19 de noviembre, es "una fábula temporal para toda la familia", tal como resume la editorial Lunwerg. En palabras de la autora: "El libro explora temas de resiliencia, ansiedad por separación y la capacidad para que el corazón se expanda mientras la familia crece".

Se trata del primer libro de la intérprete nominada en dos ocasiones a los Oscar, rostro habitual de las campañas de Chanel y considerada también icono de estilo británico.

Aunque fue novia de los actores Jamie Dornan y Rupert Friend, Knightley se casó en 2013 con el músico británico James Righton, con el que tiene dos hijas: Edie, nacida en 2015, Delilah, en 2019. Precisamente, ellas son las protagonistas del cuento y de las ilustraciones, bellísimas, con las que la actriz hace su debut en la literatura.

Inspirado en su hija Edie

El argumento surgió espontáneamente cuando la hija mayor comenzó a tener problemas de sueño con la llegada de su hermana.

"La inspiración fue mi hija mayor. Ella no podía dormir y le sugerí que tal vez podría dibujarle imágenes. Así, cuando se despertara sabría que yo estaría pensando en ella. Y eso continuó durante cinco meses. Al final, teníamos un millón de dibujos. Le dije: 'Los voy a poner en un libro para ti". Y entonces ella me contestó: 'Quizá me gustarían más si fueran más coloridos'. Así que intenté colorearlos y luego traté de ordenarlos para convertirlos en una historia", cuenta la actriz sobre su proceso creativo, en un vídeo de promoción.

Keira, abrazando a su hija Edie, que no podía dormir. / LUNWERG

Luego, Edie le pidió a su madre "estar en los dibujos". Y si también podría "estar" su hermana, y que "un pájaro se la llevara". "La historia creció a partir de ahí", cuenta la intérprete.

La niña del cuento vivirá un viaje sorprendente "a través de bosques encantados y mares místicos mientras sigue los pasos de notas de su madre para encontrar el camino a casa", explica Keira.

Influencia de los Grimm

Cuenta la actriz que lee mucho a sus hijas los cuentos de los hermanos Grimm. "Son terroríficos, pero cuando esas historias las escuchan en la voz de un padre, lo espantoso se vuelve manejable. Entienden que no hay vergüenza en sentir miedo (...). Una vez que reconocen las emociones por sí mismos, pueden atravesarlas", relata la autora, que se ha descubierto con este 'Te quiero igual que siempre' como una dotadísima ilustradora.

"Quería que el libro final reflejara los bocetos originales, ya que estaban hechos solo con lápiz. Eran dibujos muy sencillos. Y fue entonces cuando mi hija me dijo: 'Son muy aburridos porque son en blanco y negro'. Así que empecé a intentar colorearlos, aunque nunca antes había coloreado nada. Así que pasé muchísimo tiempo intentando hacerlo solo con lápices. Y eran sus lápices, porque eran los que teníamos por casa. Cuando por fin empecé a hacerlo, al mismo tiempo estaba trabajando en 'Palomas Negras', así que solo podía usar materiales que no ensuciaran mi vestuario. Así que pensé en usar lápices y algunos rotuladores siempre y cuando no me manchara la ropa. Así que usé rotuladores negros muy finos y luego cintas adhesivas de colores", relata Keira, especialmente "orgullosa" del dibujo de una "paloma serena" y de un árbol imaginario con flores lilas colgantes de glicinas y otras blancas, de cerezo.