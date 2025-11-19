El filósofo del arte Georges Didi-Huberman gana el Premio de Ensayo del Museu Tàpies

El filósofo francés Georges Didi-Huberman (Saint-Etiénne, 1953) es el ganador de la segunda edición del Premio Internacional de Ensayo del Museu Tàpies ‘Gesto de ayer, pensamiento de hoy’. Historiador del arte y profesor en la École des hautes études en sciences sociales de París, Didi-Huberman se ha especializado a lo largo de su carrera en el estudio de los usos y significados de las imágenes en la cultura actual y en reflexionar sobre su dimensión ética, política y simbólica. Autor de ensayos como ‘Imágenes pese a todo: memoria visual del Holocausto’ o ‘Cuando las imágenes toman posición’, recientemente ha comisariado ‘En el aire conmovido’ en el Museo Reina Sofía de Madrid, que también pudo verse en el CCCB.

El premio significa que Didier residirá una temporada en Barcelona para empaparse de la obra de Antoni Tàpies y escribir un ensayo sobre él. Es lo que ha hecho la antropóloga Rita Segato, la célebre activista feminista argentina, todo un referente global en el estudio de la violencia machista y la decolonización, que fue la primera ganadora del Premio de Ensayo el año pasado. El resultado ya puede leerse. Se titula ‘Tàpies y yo: una exégesis recíproca’.

“A los pintores de la generación anterior todo el mundo los conoce, Dalí, Miró... Tàpies es difícil de entender, pero sentí una inmensa afinidad con él, sobre todo en su tremenda desobediencia”, ha explicado Segato. Si la voluntad del museo era desempolvar los lugares comunes asociados al artista catalán y proponer una lectura refrescante y alejada de los tópicos sobre su figura, desde luego lo ha conseguido. En su acercamiento a Tàpies, Segato ha hallado conexiones estimulantes: en su "lucidez espiritual" (fruto de los dos años que Tàpies pasó en cama enfermo, un “tiempo para pensar” que fue crucial para su carrera), la filósofa ha encontrado vínculos con el trance y la posesión de pueblos de Recife, en el noreste de Brasil, uno de sus objetos de estudio. “Tàpies tiene un lado muy esotérico, sabe que hay un lado oculto de la vida”, ha explicado Segato esta mañana en Barcelona, donde ayer presentó el libro ‘Conversaciones urgentes’ (Icaria).

Para Segato, Tàpies no tenía nada de dócil, más bien todo lo contrario, una manera de comportarse y crear “desobediente”. “El arte insurge y el mercado lo compra para capturarlo y clausurar ese intento de abrir una puerta que está cerrada”. La argentina ha detectado varios intentos de “fuga” en la obra del catalán; no así en el ámbito doméstico y más íntimo, donde cree que “se curvó a lo femenino”. Hay más: el libro propone una nueva lectura de Tàpies respecto al género, al tránsito entre lo masculino y lo femenino, lo no binario (en un autorretrato de 1950 se dibuja a sí mismo con pechos), un tema al que Segato le dedica un capítulo. “Hay una historia de Tàpies que se ha presentado como un tipo serio”, apunta Prieto. “¡Pero tenía sentido del humor, se reía!”, apunta Prieto.

“Nos interesan estas visiones inesperadas de Tàpies, salir de lo evidente y proponer otras miradas, desde la antropología o la teoría de la imagen”, apunta la directora del Museu Tàpies, en plena reformulación desde su llegada, poco antes del centenario del artista. Prieto ha reconocido que en los últimos años tenía la sensación de que “la figura de Tàpies se estaba desdibujando” y que su bibliografía se estaba “agotando”. “Eso no puede ser, porque una obra de arte está viva, y salimos a buscar nuevas voces”. Conectar con un público más joven a través de la academia, con una cátedra en la UPF, y tres nuevas colecciones de publicaciones para todos los bolsillos aspiran a rejuvenecer un legado que hacía tiempo que no se confrontaba con el presente. “Queremos poner a Tàpies en el centro para pensar el presente con él”, resume. “Desde Tàpies, contra Tàpies, a través de Tàpies, con libertad absoluta siempre”.