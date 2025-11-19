Relevo en la muestra ‘boutique’
El Cruïlla gana el concurso para organizar el Festival de la Porta Ferrada
La empresa Barcelona Events Musicals, propietaria de la muestra del parque del Fòrum, gana el proceso de licitación pública para gestionar el festival de Sant Feliu de Guíxols en los tres próximos años, tras retirarse The Project y Clipper’s
La promotora Barcelona Events Musicals, que organiza todos los veranos el Cruïlla, en el Fòrum, se hará cargo a partir del año que viene, y durante un trienio, de la gestión del Festival de la Porta Ferrada, en Sant Feliu de Guíxols, tras salir vencedora del proceso de licitación pública desarrollado este otoño. Así, según puede avanzar este diario, lo ha aprobado este miércoles la mesa de contratación del ayuntamiento de esta localidad en pleno municipal.
Hasta ahora era la promotora, también barcelonesa, The Project (a cargo de muestras como el Festival de Jazz de Barcelona o el Guitar BCN), la que gestionaba Porta Ferrada, desde el año 2014. Esta empresa se presentó al concurso público, al que también accedieron Clipper’s (Les Nits de Barcelona, Festival de Cap Roig) y la valenciana Mensajeros del Jazz (que organiza las Noches del Botánico, en Madrid). Esta última renunció tras la primera fase del concurso, y The Project y Clipper’s se retiraron de la segunda fase, dejando sola a Barcelona Events Musicals. De este modo,esta promotora organizará así la próxima edición de Porta Ferrada, la 64º de su historial, en 2026, así como las de 2027 y 2028.
Concurso por puntos
El concurso parte de una aportación económica por parte del ayuntamiento de Sant Feliu, propietario de la muestra, de 300.000 euros (IVA incluido) por cada edición, y otorga puntos a cada propuesta que represente una reducción de esta cifra: cuatro puntos por cada 20.000 euros de rebaja, con un tope de 20 puntos. Se reparten 230 puntos en total, de los cuales 40 corresponden al presupuesto disponible por cada promotora para la contratación artística. El resto refleja cuestiones de tipo estructural, como la oferta gastronómica, el número de espectáculos internacionales o la apuesta por propuestas musicales inéditas en Catalunya. El contrato comporta un mínimo de presupuesto por los tres años de 10.373.080,77 euros.
El pliego de condiciones del concurso exige mantener los dos escenarios principales (Guíxols Arena y Espai Port), con sus respectivos ‘villages’, e incluye extender la programación del festival más allá del verano y ofrecer conciertos en primavera y en otoño, en una carpa que se levantará en el Guíxols Arena. La dirección y proyecto artístico de la muestra corresponde al ayuntamiento, encarnada en la figura de su veterano programador Albert Mallol.
Porta Ferrada es el festival decano de Catalunya, ya que nació en 1957, y uno de los más destacados en la liga de las muestras ‘boutique’ o de ciclo. En su 63ª edición, este año, organizada por The Project, ofreció conciertos de artistas como Andrés Calamaro, Brad Mehldau Trio, Europe, Fangoria, Umberto Tozzi, Miguel Poveda o Els Pets. Un cartel que atrajo a un total de 31.200 espectadores, que ocuparon el 91% de las localidades.
