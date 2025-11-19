Angélica Liddell cita al público a las 5.45 de la madrugada en el Temporada Alta: "Las entradas se vendieron en solo 4 minutos"

Los desafíos de trabajar con Angélica Liddell (Figueres, 1966) nunca dejan de sorprender en el festival Temporada Alta. La última ocurrencia de la actriz, autora y directora ha sido empezar a las 5.45 de la mañana, en horario de 'after', su nueva propuesta: 'Seppuku. El funeral de Mishima o el placer de morir'. En él hace un elogio de la muerte como acto vanguardista, radical y sincero a través de la figura de Yukio Mishima, escritor japonés de quien se conmemora el centenario de su nacimiento. El estreno casi coincide con el 55 aniversario de su muerte. Como los samuráis, el autor recurrió al seppuku (o harakiri) para dejar este mundo el 25 de noviembre de1970.

Liddell se inspira en su figura para hablar de erotismo, belleza y violencia como caminos hacia la libertad. Hay mucha expectación para acudir al estreno este sábado y también para la segunda función el domingo en el Teatre de Salt, el mismo escenario que en 2023 acogió el debut de su aclamado espectáculo 'Vudú (3318) Blixen', obra que superaba las cinco horas.

Big Bang

Pese a lo intempestivo de la hora, ya no quedan entradas para ver a Liddell en un fin de semana en el que el festival convoca a un gran número de programadores nacionales e internacionales. El Big Bang, como se denomina esta cita a partir de ahora, potencia la escena contemporánea con propuestas de Oriol Pla y su último espectáculo 'Gola'; las coreógrafas Marina Otero con 'Ayoub', Lorena Nogal con 'Picassa' y Roser López Espinosa con 'Faula'. Y el teatro visual contará con lo nuevo de La Mula, 'Manual para seres vivos', y la presencia en Girona de Miet Warlop con 'Inhale Delirium Exhale', una pieza hipnótica.

"Las entradas de Liddell se vendieron en solo cuatro minutos. Es como si se tratara de una estrella de rock" Narcís Puig — Director Festival Temporada Alta

Volviendo a Liddell, la atracción que genera es digna de estudio. "En mi vida he visto un espectáculo a esa hora y llevo muchos años en esto", destaca Narcís Puig, que se estrena como director del festival en esta 34 edición. "Hasta me hace gracia vivir una experiencia así", añade. Y no es el único. "Las entradas se vendieron en solo cuatro minutos" para las dos únicas funciones este sábado y domingo. "Liddell ha sido récord. Nunca habíamos visto nada igual. Es como si se tratara de una estrella de rock".

También en el Grec

Por cierto, quien se haya quedado con las ganas de ver 'Sepukku' tendrá otra oportunidad en el Festival Grec, coproductor de esta propuesta con el apoyo de la Comunidad de Madrid, junto al festival gerundense, el Théâtre National de Strasbourg y el Wiener Festwochen / Free Republic of Vienna.

La diferencia es que Liddell no actúa en un pabellón o gran estadio sino en una sala habilitada para 200 personas que tendrán a la genial artista muy cerca. "La primera idea de Liddell era hacer el espectáculo al aire libre. Pero el tiempo en Girona en noviembre no lo aconsejaba y, de hecho, parece que va a hacer bastante frío", comenta Narcís Puig, director del festival. Por suerte, al final optó por hacerlo dentro de la sala evitando complicaciones técnicas pero mantuvo el horario vespertino. "La idea es que los espectadores salgan de la sala coincidiendo con la salida del sol que será a las 7.45". El motivo: ese es el momento escogido por los samuráis para quitarse la vida con honor, ritual llamado seppuku o harakiri en japonés.

Literatura y teatro Noh

La obra incluye fragmentos de los textos 'Patriotismo' y 'El marino que perdió la gracia del mar', de Yukio Mishima, y una adaptación de 'Hagoromo' ('La túnica de plumas'), un título del siglo XIV del teatro Noh. La premiada dramaturga, directora y actriz se une en 'Seppeku' a un reparto integrado por Alberto Alonso Martínez, especialista en halterofilia; Ichiro Sugae, bailarín que la semana pasada participó en el programa doble de la Dresden Frankfurt Dance Company en el Mercat de les Flors; Gumersindo Puche, que ya trabajó en 'Vudú', y Kazan Tachimoto, que actuó con Liddell en 2016 en '¿Qué haré yo con esta espada?', con el que la creadora debutó en el Festival de Aviñón, una de las citas más importantes de las artes escénicas. Y como es habitual, Liddell incorpora a varios voluntarios que escoge en el lugar donde actúa: en este caso son siete personas elegidas por la propia artista. Lidell llegó el lunes al Teatre de Salt donde trabaja intensamente para tenerlo todo listo de cara al estreno este sábado.

Con él cierra la trilogía sobre funerales que Liddell abiró escenificando el suyo propio en 'Vudú (3318) Blixen', que triunfó la temporada pasada en el TNC pese a su larguísima duración y que ya esperan en Lyon donde ofrecerá ni más ni menos que 11 representaciones. "A los que no hemos osado traspasar fronteras y transgredir la ley de la vida, ya solo nos queda la palabra, palabras como pistolas", dice en el acto final de aquella aclamada obra. Después vino 'Dämon. El funeral de Bergman', que inauguró el Festival de Aviñón el año pasado, con la que obtuvo el reconocimiento del Premio Nacional de Teatro. En aquel espectáculo acababa advirtiendo: "Ándate con cuidado, cabrón, nos vemos en la próxima pieza". Ya falta poco.