Rosalía planta al Bernabéu: el gran espectáculo de la NFL que pudo ser (y no fue)

Este domingo, el Santiago Bernabéu acogió un gran evento deportivo jamás visto en España.

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) agendó un partido en el estadio del Real Madrid, que reunió a 78.610 espectadores.

Un plan de expansión internacional

Los Miami Dolphins y los Washington Commanders jugaron un partido ajustado que se resolvió en la prórroga, con un resultado de 16 a 13 a favor de los 'dolphins' (delfines).

El objetivo principal de este partido era acercar la liga de fútbol americano al resto del mundo. Madrid y su histórico estadio Santiago Bernabéu eran el lugar perfecto para su plan de expansión. Pero faltaba algo.

Actuaciones históricas

A aquellos que no conozcan la liga de fútbol americano puede que sí les suene la actuación de la Super Bowl. Este ‘show’ se desarrolla en la media parte -con una duración de 15 minutos- de la gran final del campeonato.

Los estadounidenses se gastan, por lo menos, entre 7.000 y 22.000 dólares para conseguir una entrada y disfrutar en directo de las actuaciones de cada año, siempre protagonizadas por auténticos iconos y leyendas del panorama musical del momento.

Por ejemplo, la edición de 2025 consiguió batir todos los récords de audiencia: solo en Estados Unidos, 126 millones de espectadores vieron la actuación de Kendrick Lamar. Y ya se conoce que Bad Bunny será el encargado de actuar en el ‘Half Time Show’ (el 'show' de la media parte) de 2026.

La Super Bowl madrileña

Sabiendo la trascendencia del evento, los organizadores del partido en Madrid quisieron ofrecer un espectáculo al nivel de la Super Bowl. Para ello, necesitaban una artista capaz de romper todas las fronteras.

El periodista José Antonio Ponseti explicó en ‘Carrusel Deportivo’, durante la transmisión del partido en Cadena Ser, que los responsables de organizar el medio tiempo tantearon a Rosalía.

Sin Rosalía

Fuentes de la organización corroboraron la noticia: “El espectáculo está al nivel de una Super Bowl”. Sin embargo, este planteamiento no fue suficiente para convencer a la cantante, que rechazó la propuesta.

Los motivos de su negativa se desconocen, pero fue la causa de que la organización tuviera que buscar un plan alternativo.

El emocionante partido se fue al descanso con un empate a seis. Las luces del Bernabéu se apagaron y, sobre el escenario, apareció el DJ y productor argentino Bizarrap con el cantante puertorriqueño Daddy Yankee.

‘Daddy Yankee: BZRP Music Sessions #0/66’

Frente a los casi 80.000 espectadores que se encontraban en el estadio, Bizarrap hizo sonar algunas de sus versiones más conocidas, como sus colaboraciones con Shakira o Quevedo.

Asimismo, interpretó junto al puertorriqueño su nueva canción, estrenada el pasado día 5: ‘Daddy Yankee: BZRP Music Sessions #0/66’.

Su mezcla entre reguetón clásico y electrónica urbana fue emitida en más de 150 países y 180 territorios. Así que, aunque no fueron la primera opción para hacer el ‘show’, la NFL consiguió muy buenos resultados con su actuación alternativa.

Bajo la mirada de la Super Bowl

En relación con Rosalía, se barajan distintas versiones sobre su no-actuación: que no se pusieron de acuerdo en lo relativo a la escenografía, que Rosalía es muy meticulosa escogiendo los sitios que visita, que fue una cuestión de dinero o que, simplemente, el acontecimiento coincidía con su visita al ‘The Tonight Show’ de Jimmy Fallon.

Fuera como fuere, ver en un futuro a Rosalía actuando en la Super Bowl sería todo un éxito, tal y como expresó Ponseti: “Vamos a cruzar los dedos y no muy lejos en el tiempo… Sería un bombazo”.

Actualmente, la artista catalana, por sus números y alcance, podría encajar en el perfil de artista para la Super Bowl, poniéndose a la altura de Madonna, Beyoncé, Shakira o Lady Gaga, entre muchas otras.

La parte positiva es que, aunque este posible escenario sea todo un misterio, lo que está claro es que la NFL tiene a Rosalía en su punto de mira.