FACUA denuncia a Ticketmaster por cobrar dos euros en concepto de una "cuota de servicio" además de los "gastos de gestión"

La asociación Consumidores en Acción ha denunciado a Ticketmaster ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo por cobrar dos euros con cada compra de entradas en concepto de una supuesta «cuota de servicio» cuyo motivo no aclara.

La asociación denuncia que al comprar entradas para cualquier evento a través de la página web de Ticketmaster se añade al final un recargo adicional de dos euros bajo la denominación de «cuota de servicio», sin que se especifique con claridad el motivo o la naturaleza que justifica el cobro. Esta cantidad se suma, tal y como recuerda FACUA, a los «gastos de gestión» que la empresa cobra por cada entrada y que suelen variar en función del precio del espectáculo.

Según FACUA, la única mención a este concepto se hace en la web de Tickemaster, donde se lee: «esta tarifa contribuye a cubrir los costes técnicos y de mantenimiento del sitio web con un servicio 24 horas al día, 7 días a la semana, comisiones bancarias y seguridad de pago, atención al cliente y todo lo relacionado con el procesamiento de tu transacción, así como nuevas funcionalidades para ofrecerte la mejor experiencia de reserva posible». Para la asociación ese recargo es doble porque ya se cobran los "gastos de gestión", por lo que la llamada "cuota de servicio" podría suponer una duplicidad de cobros por el mismo servicio.