Teatro

'El día del Watusi' vuelve al Teatre Lliure con Guillem Balart en el papel de Fernando Atienza

Foto de familia de la presentación de 'El día del Watusi' adaptado y dirigido por Iván Morales en el Teatre Lliure.

Foto de familia de la presentación de 'El día del Watusi' adaptado y dirigido por Iván Morales en el Teatre Lliure. / ACN

Europa Press

Europa Press

El Teatre Lliure de Barcelona recuperará a partir del jueves 'El día del Watusi', dirigida por Iván Morales, tras el éxito de hace dos temporadas, con un nuevo reparto encabezado por Guillem Balart y una mirada renovada al universo de la novela de Francisco Casavella.

El espectáculo, que cuenta con música en directo y se podrá ver hasta el 14 de diciembre, es una mirada personal y heterodoxa a la ciudad de Barcelona y pasa del Lliure de Gràcia a la Sala Fabià Puigserver del Lliure de Montjuïc, informa este martes el teatro en un comunicado.

"Me he tomado esta reposición como una oportunidad para continuar con el proceso creativo y profundizar más en un material base infinito; el volumen crece y eso nos obliga a cambiar también nuestra perspectiva", ha dicho Morales. Además de una puesta en escena renovada en una sala con el doble de localidades, el reparto pasa a tener a Guillem Balart en la piel de Fernando Atienza, el ladrón de coches desde los 13 años en las barracas de Montjuïc, chico de los recados de financieros ambiciosos en su juventud y rey de los 'trapis' en las callejuelas de la plaza Reial.

Balart formó parte de la anterior versión como el mejor amigo de Atienza, por lo que Morales ha dicho que "conocía muy bien el material y la desmesura de este montaje". "Es una responsabilidad, no solo por lo que pide como actor y por tomar el relevo de Enric Auquer, sino por lo que explica la obra y su condición política: cada día hacemos un homenaje e invocamos a las personas que han construido esta ciudad", ha dicho Balart.

En escena, Balart vuelve a coincidir con David Climent y Raquel Ferri y se incorporan al reparto Anna Alarcón, Eduard Alves, Artur Busquets y Vanessa Segura, y todos ellos viajarán desde el tardofranquismo hasta la transición y el sueño olímpico de 1992. L'Associació d'Espectadors del Teatre Lliure ha organizado la Ruta del Watusi para el 22 y 29 de noviembre, un recorrido con paradas en lugares claves de la novela de Casavella, y tras las funciones en el Lliure el montaje girará por España y acabará haciendo temporada en los Teatros del Canal de Madrid en febrero de 2026.

