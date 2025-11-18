Los 'looks' de Rosalía, Nathy Peluso y Karol G, a mitad de precio en una famosa tienda de Barcelona

Durante cuatro días, Trent, la famosa tienda de ropa de marcas emergentes y de lujo a la que recurren para elegir sus mejores 'looks' cantantes y celebridades como Rosalía, Nathy Peluso, Karol G, Tini, Julieta Gracián Salas -más conocida como simplemente Julieta- o Maria Hein, pondrá gran parte de su archivo de diseños a la venta a precios irresistibles.

Del 26 al 29 de este mes -y de 11 a 20 horas-, los fans de la moda podrán elegir entre 300 piezas de todo tipo, desde vestidos, americanas, abrigos, dos piezas, 'tops', así como accesorios y bolsos de marcas codiciadas nacionales, de Corea, París y Los Ángeles, como las de culto Coperni o Blumarine, hasta hace inaccesibles en la capital catalana.

Los precios medios oscilarán entre los 100 y los 250 euros, si bien se podrán encontrar piezas a partir de los 60 euros y hasta los 500 euros.

Prendas codiciadas

Desde su apertura, a finales de mayo, esta es la primera ocasión que Trent realiza un 'archive sale' para vender algunas de sus prendas más codiciadas.

El proyecto digital que hace menos de tres años impulsaron Laia Cuscó y Alejandro Assens dio el salto al físico en un espacio de 470 metros donde van rotando 500 referencias de 25 marcas nicho y firmas de culto. El local está ubicado en el barrio de Sant Pere, concretamente, en la calle Lluís el Piadós, número 5.

Se trata de un concepto de tienda, el del alquiler de ropa muy exclusiva, que hasta ahora solo disfrutaban otras capitales internacionales como Londres, París o Nueva York.

Sus jóvenes propietarios, Cuscó y Assens, antes se foguearon durante dos años y medio en el 'online', con un pequeño 'showroom' -que estuvo en los Jardinets de Gràcia-, y tienen experiencia en trabajar con estilistas de artistas como Rosalía, Julia Fox o Karol G, entre otras. "Este segmento fueron las primeras personas que se acercaron a este servicio, porque buscaban piezas muy especiales para conciertos, publicidad o presentaciones", ha explicado a este diario.