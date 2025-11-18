Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Del libro a la televisión

'Anatomía de un instante': el primoroso fracaso de Javier Cercas al intentar escribir una novela sobre el 23-F

"Incapaz de inventar lo que sé sobre el 23 de febrero, iluminando con una ficción su realidad, me he resignado a contarlo", escribió el autor en la introducción de un híbrido narrativo que fue en su origen una novela fallida

"De repente llega la serie, arrasa y te traducen a 10 idiomas más": cómo Netflix cambió el mundo del libro

'Anatomía de un instante', la miniserie que defiende por qué es importante reconstruir y repensar el 23-F

Javier Cercas, en 2009, presentando 'Anatomía de un instante' en la Llibreria 22 de Girona

Javier Cercas, en 2009, presentando 'Anatomía de un instante' en la Llibreria 22 de Girona / MARC MARTI

David Morán

David Morán

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Antes de la sonada botadura de 'Anatomía de un instante' (2009) y de lanzarse al océano con la gran autopsia literaria al 23-F y, por extensión, a la Transición, Javier Cercas era, nunca mejor dicho, un mar de dudas. "¿Cómo se me ocurrió escribir una ficción sobre el 23 de febrero? ¿Cómo se me ocurrió escribir una novela sobre una neurosis, sobre una paranoia, sobre una novela colectiva?", se flagela el escritor en las primeras páginas de un libro, híbrido de historia, memoria y narrativa, que en España se devoró como una crónica y en Francia e Italia se leyó como una novela. "Quién sabe si a estas alturas el teniente coronel Tejero no será sobre todo para muchos un personaje televisivo", reflexionaba Cercas en la introducción al más decisivo de sus instantes. 

Luego vendrían las listas de lo mejor del año y el Premio Nacional de Narrativa de 2010 por su “gran potencia literaria” y “elevada calidad histórica” y las preguntas se responderían solas, pero hubo un momento en que Cercas no sabía muy bien si lo que había escrito era una "rarísima versión experimental" de 'Los tres mosqueteros' o el soberbio testimonio de un fenomenal costalazo. Porque, en efecto, 'Anatomía de un instante' nació (y murió) como novela y volvió a la vida como ensayo 'sui géneris' protagonizado por Adolfo Suárez, Manuel Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo.

Tres figuras a su manera heroícas que, como ha dicho Cercas en repetidas ocasiones, "llegaban de un pasado equivocado para construir un futuro acertado". Los únicos que permanecieron sentados en sus escaños cuando Tejero y los golpistas irrumpieron en el Congreso pistola en mano. ¡Como para no escribir sobre ellos y convenecerse de que lo que estaba pidiendo la realidad no era una novela, sino otra cosa! "Incapaz de inventar lo que sé sobre el 23 de febrero, iluminando con una ficción su realidad, me he resignado a contarlo. El propósito de las páginas que siguen consiste en dotar de una cierta dignidad a ese fracaso", escribió el autor de ‘Soldados de Salamina’ hace 16 años. Con fracasos como este, ¿quién necesita victorias?

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. The New York Times' dicta sentencia sobre el nuevo disco de Rosalía con una sola frase
  2. La Policía investiga si la agresión de un compañero de residencia causó la muerte de Encarnita Polo
  3. De repente llega la serie, arrasa y te traducen a 10 idiomas más': cómo Netflix cambió el mundo del libro
  4. Lux' arrasa en su primera semana: Rosalía desbanca a Taylor Swift y se convierte en el álbum más escuchado del mundo
  5. El fenómeno Oques Grasses, autenticidad, comunidad y 'bolacos' para llenar cuatro veces el Estadi Olímpic: 'No había visto nunca nada parecido
  6. Oques Grasses: ansiedad, catalanidad, ‘FOMO’ y algo más
  7. ¿Qué se sabe de la gira de Rosalía y el 'Lux Tour 2026'? Fechas y entradas
  8. Roxette y la 'gran aventura' de seguir adelante sin Marie Fredriksson

'Anatomía de un instante': el primoroso fracaso de Javier Cercas al intentar escribir una novela sobre el 23-F

'Anatomía de un instante': el primoroso fracaso de Javier Cercas al intentar escribir una novela sobre el 23-F

Fallece a los 78 años Julio Fernández, el hombre fuerte de Filmax

Fallece a los 78 años Julio Fernández, el hombre fuerte de Filmax

Figa Flawas y La Fúmiga, entre los nominados de los Premis ARC 2025 que se entregarán por primera vez en Tarragona

Figa Flawas y La Fúmiga, entre los nominados de los Premis ARC 2025 que se entregarán por primera vez en Tarragona

'El día del Watusi' vuelve al Teatre Lliure con Guillem Balart en el papel de Fernando Atienza

'El día del Watusi' vuelve al Teatre Lliure con Guillem Balart en el papel de Fernando Atienza

Daniel Vázquez Sallés: "Me propusieron que Pepe Carvalho fuera bisexual en una serie. En eso soy 'antiwoke'"

Daniel Vázquez Sallés: "Me propusieron que Pepe Carvalho fuera bisexual en una serie. En eso soy 'antiwoke'"

'Anatomía de un instante', la miniserie que reconstruye el 23-F como nunca antes

'Anatomía de un instante', la miniserie que reconstruye el 23-F como nunca antes

'L'Olívia i el terratrèmol invisible', el primer largo catalán rodado con la técnica 'stop motion', nominado a los Premios del Cine Europeo

'L'Olívia i el terratrèmol invisible', el primer largo catalán rodado con la técnica 'stop motion', nominado a los Premios del Cine Europeo

Tv y Mas; De tele, fútbol y política