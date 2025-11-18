Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música

Las acciones del estudio creador de 'Baby Shark' se disparan en su salida a bolsa

Una imagen del videoclip 'Baby Shark'.

Una imagen del videoclip 'Baby Shark'.

AFP

Seúl
Las acciones del estudio surcoreano responsable del pegadizo 'Baby Shark', el video más visto de YouTube, se dispararon hasta un 60% este martes, cuando la empresa hizo su salida a bolsa en Seúl.

Muy querido por los niños pequeños, 'Baby Shark Dance' acumula más de 16.000 millones de visitas en la plataforma de videos de Google, aproximadamente el doble que el segundo más visto, 'Despacito'.

El tema fue publicado en la plataforma hace casi una década por The Pinkfong Company, propietaria de una cartera de franquicias de animación y educación infantil.

En la sesión matinal, las acciones de la empresa subieron alrededor de un 17% con respecto a su precio de salida de 38.000 wones (26 dólares), tras haber repuntado más de un 60% durante la sesión.

The Pinkfong Company se fundó en 2010 y la mayor parte de sus ingresos provienen de la venta de contenidos en línea y de espectáculos en directo.

'Baby Shark', en el que se presenta a una familia de tiburones uno por uno al son de una alegre melodía, es uno de sus mayores éxitos.

La compañía registró ingresos de 97.400 millones de wones (unos 66 millones de dólares) en 2024, lo que supone un aumento del 11%, y un beneficio operativo de 18.800 millones de wones, casi cuatro veces más que el año anterior.

Corea del Sur es una potencia mundial de la cultura popular, cuna de la banda de K-pop BTS y origen de éxitos televisivos recientes de Netflix como 'El juego del calamar' y 'Las guerreras k-pop'.

TEMAS

