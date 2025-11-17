Rosalía interpreta 'La Perla' en el show de Jimmy Fallon

Acompañada por una orquesta, Rosalía interpretó este domingo en el programa de Jimmy Fallon 'La Perla', uno de los temas de su nuevo álbum 'Lux', en la que supone su primera actuación en directo en el popular programa estadounidense, donde ya había sido entrevistada en ocasiones anteriores.

El programa de Jimmy Fallon, uno de los espacios más emblemáticos de la televisión norteamericana, comenzó con una entrevista en la que Fallon felicitó a la cantante de Sant Esteve Sesrovires por el lanzamiento de su nuevo álbum, "que está rompiendo todos los récords", antes de leer las críticas de varios periódicos internacionales.

Con un vestido blanco, Rosalía explicó que es su primer trabajo inspirado en la música clásica y que tardó tres años en completarlo porque tenía "las ideas muy claras" sobre cómo debía sonar. También confesó que, aunque en el estudio trabajaba con seguridad, siempre se pone nerviosa a la hora de compartir el resultado con el público.

La conversación incluyó una referencia a su participación en la serie 'Euphoria', la próxima temporada de la cual arrancará la primavera de 2026 y donde se espera que uno de los nuevos personajes esté interpretado por Rosalía.

Sin revelar detalles, la artista señaló que "tuvo que partirse la cabeza en dos" para afrontar el proyecto a la vez que mostraba al plató diversos patrones de palmas flamencas, animando al presentador y al público a imitarlos y recordando que en Jerez de la Frontera "lo hacen de manera natural y bellísima".

Fallon mencionó que Rosalía canta en 13 idiomas en 'Lux' y ella respondió que le gusta aprender y que estudió lenguas con Duolingo mientras trabajaba en el concepto del álbum, que reúne historias y figuras femeninas de varias culturas, hecho que la llevó a colaborar con traductores para ajustar la pronunciación.

La actuación

En el programa, la artista retó al presentador a cantar una parte de 'La Perla' y le indicó que debía practicar antes de interpretar juntos el estribillo. Momentos después, Rosalía subió al escenario para interpretar esta canción acompañada de una orquesta.

Desde su lanzamiento, 'Lux' ha roto récords internacionales, encabezando listas de 'streaming' en Spotify y Apple Music en varios países y superando cifras de reproducciones de sus trabajos anteriores, según informes de la industria musical.

Es también uno de los discos más vendidos en Espanya y Latinoamérica en su primera semana, y sus sencillos han conseguido posiciones destacadas en 'charts' globales.