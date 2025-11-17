Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo disco

Rosalía debuta en el cuarto puesto de la Billboard 200 con 'Lux'

Rosalía interpreta 'La Perla' en el show de Jimmy Fallon

¿Qué se sabe de la gira de Rosalía y el 'Lux Tour 2026'? Fechas y entradas

Rosalía durante su actuación en los 40 Music Awards en el Roig Arena

Rosalía durante su actuación en los 40 Music Awards en el Roig Arena

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Rosalía debutó este lunes con su más reciente álbum 'Lux' en el Top 10 de la lista Billboard 200, dedicada a los álbumes más vendidos de la semana, posicionándose en el número 4.

Esta es la primera vez que la catalana alcanza un número tan alto, tras acumular 46.000 unidades equivalentes a álbumes, una cifra que combina ventas, reproducciones en 'streaming' y descargas, de acuerdo con la revista Billboard.

Con 'Motomami' (2022), Rosalía entró por primera vez a esta lista alcanzando el número 33.

Por arriba de la cantante de 'Malamente' se encuentra en el puesto número 1 por sexta semana consecutiva 'Life of a Showgirl' de la estadounidense Taylor Swift; el número 2 lo ocupa 'I'm the Problem' de Morgan Wallen, mientras que el número 3 es para la banda sonora de la película surcoreana 'KPop Demon Hunters'.

Rosalía desveló 'Lux', su cuarto álbum de estudio el pasado 7 de noviembre. El proyecto de 18 canciones llegó después de tres años de espera. El disco, que incluye canciones en 13 idiomas, fue aclamado por la crítica y obtuvo una puntuación de 98 sobre 100 en Metacritic, la plataforma que recopila y promedia reseñas de críticos profesionales, donde ya se le considera el mejor álbum de 2025.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. The New York Times' dicta sentencia sobre el nuevo disco de Rosalía con una sola frase
  2. La Policía investiga si la agresión de un compañero de residencia causó la muerte de Encarnita Polo
  3. De repente llega la serie, arrasa y te traducen a 10 idiomas más': cómo Netflix cambió el mundo del libro
  4. Javier Castillo lleva 'El cuco de cristal' a Netflix: 'Es una serie sobre las emociones más primarias
  5. Lux' arrasa en su primera semana: Rosalía desbanca a Taylor Swift y se convierte en el álbum más escuchado del mundo
  6. El fenómeno Oques Grasses, autenticidad, comunidad y 'bolacos' para llenar cuatro veces el Estadi Olímpic: 'No había visto nunca nada parecido
  7. Oques Grasses: ansiedad, catalanidad, ‘FOMO’ y algo más
  8. Roxette y la 'gran aventura' de seguir adelante sin Marie Fredriksson

La MET Gala de 2026 explorará la moda como arte y la relación entre la ropa y el cuerpo

Rosalía debuta en el cuarto puesto de la Billboard 200 con 'Lux'

Rosalía debuta en el cuarto puesto de la Billboard 200 con 'Lux'

El Museo del Louvre cierra una de sus galerías más emblemáticas por "fragilidad del edificio"

El Museo del Louvre cierra una de sus galerías más emblemáticas por "fragilidad del edificio"

Josep Pons, Alex Ollé, Javier Camarena y Anna Maleras reciben la Medalla de Oro del Liceu

'Cervesa calenta a la Vallcarca valenta': cómo montar un sonado sarao callejero en Barcelona sin pedir permiso al ayuntamiento

'Cervesa calenta a la Vallcarca valenta': cómo montar un sonado sarao callejero en Barcelona sin pedir permiso al ayuntamiento

¿Qué se sabe de la gira de Rosalía y el 'Lux Tour 2026'? Fechas y entradas

¿Qué se sabe de la gira de Rosalía y el 'Lux Tour 2026'? Fechas y entradas

Juan Muñoz frente a las Meninas en el Prado: vuelve a casa el escultor que "robaba de la historia del arte todo lo que podía"

Juan Muñoz frente a las Meninas en el Prado: vuelve a casa el escultor que "robaba de la historia del arte todo lo que podía"

Descubren dos obras inéditas de Johann Sebastian Bach que compuso a los 18 años

Descubren dos obras inéditas de Johann Sebastian Bach que compuso a los 18 años