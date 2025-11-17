¿A qué hora salen las entradas para los dos nuevos conciertos de despedida de Oques Grasses en Barcelona?

Tras agotar todas las entradas de las dos primeras fechas en el Estadi Olímpic Lluís Companys, el grupo catalán Oques Grasses ha anunciado dos conciertos finales para despedirse definitivamente de los escenarios antes de retirarse de la música. Esta vez, han dejado claro que serán sus últimas fechas.

Después de agotar en tan solo 19 minutos -todo un hito- las 55.000 entradas para su segundo concierto de despedida en el Estadi Olímpic Lluís Companys, el grupo de Osona Oques Grasses ha confirmado que hará un tercer y un cuarto show los días 5 y 7 de octubre de 2026.

Las entradas se pondrán a la venta hoy lunes, a las 12 del mediodía en la plataforma 'The Project'.

Una nueva oportunidad, pues, para los fans que no consiguieron entradas para los conciertos de despedida del grupo, que se baja de los escenarios tras 14 años de carrera. Así, aquellos que lo deseen, podrán despedir al grupo como se merece.

¿Dónde y cuándo se pueden comprar?

Las entradas salen a la venta este lunes a las 12h. Y, al igual que ocurrió con los últimos dos 'shows' del 10 y 9 de octubre, se adquieren a través de la web de la promotora, The Project.

Hasta 20 entradas por persona

El propio grupo ha anunciado estas nuevas fechas en Instagram, explicando que no se esperaban esta gran acogida. El promotor del concierto, Tito Ramoneda, ya explicó en Rac1 que el segundo concierto no estaba previsto. Viendo la expectación generada y la rapidez con la que se agotaron las entradas, claro, empezaron a trabajar la segunda fecha y, ahora, las dos posteriores.

Para estas actuaciones también se podrán comprar hasta 20 entradas por persona. Una cifra alta que no ha gustado a muchos usuarios, que creen que favorece a los que compran entradas para luego revenderlas.

El promotor argumentó que priorizan que los grupos de fans puedan comprarlas todos juntos y que, al fin y al cabo, la reventa ilegal acaba existiendo de todas formas debido a los robots informáticos.